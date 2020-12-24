土耳其：中國科興疫苗保護效力91.25%

土耳其伊斯坦布爾，一民眾接種中國科興控股生物技術有限公司製造的CoronaVac疫苗。(美聯社)

土耳其衛生部長克扎24日表示，中國 科興控股生物技術有限公司製造的CoronaVac疫苗 保護效力達91.25%。中國當局已批准對土耳其交貨，首批疫苗將於28日送達。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，克扎（Fahrettin Koca）24日晚間在衛生部2019冠狀病毒科學諮詢委員會會後記者會指出：「根據科學委員會評估，我們確信此一疫苗對土耳其民眾有效。」

他強調：「我們現在有把握此一疫苗對土耳其民眾有效而且安全。」

「每日晨報」（Daily Sabah）報導，衛生部2019冠狀病毒科學諮詢委員會委員于南（Serhat Unal）在記者會中指出，對7371名土耳其志願者隨機試驗中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）疫苗，初步結果顯示這種疫苗安全無虞，沒有出現嚴重副作用，只有一例過敏反應。

克扎表示，這是CoronaVac疫苗第3期臨床試驗結果首度公諸於世。北京 科興疫苗在巴西、印尼、土耳其等國試驗。

土耳其對北京科興採購5000萬劑疫苗。克扎指出，首批300萬劑疫苗將於27日晚間從中國出貨、28日送達土耳其。這是有關中國疫苗運交時程的最新說法。

克扎11月25日表示「可能從12月11日開始接種」；12月10日則說首劑疫苗「3、4天內到貨」後，公衛實驗室和藥品及醫療器材局（Medicines and Medical Devices Agency）實驗室將耗時約兩周評估，若符合標準將核發早期使用許可，計劃12月底先為醫護人員接種；後來又將開始接種時間延到明年首周。

克扎24日指出，第一階段準備對將近900萬土耳其人進行接種，每天接種約150萬人到200萬人。他重申，將會先對醫療專業人員施打，3個優先群體會分別於明年1、2、3月，或最遲於4月進行接種。

他並宣布：「跟醫療專業人員一塊，我也會第一批接種這種疫苗。」

克扎3日宣布接種疫苗順序，其中最優先群體包括醫療工作者、65歲以上長者、住在諸如養老院和庇護所等公共住宅的成年人。

次優先群體包括高風險或必要產業受僱勞工、有至少一種慢性病的50歲以上公民。第3順位群體則包括50歲以下慢性病患者、年輕成年人、不屬於次優先群體的受僱勞工。以上3個群體之外的所有人將第4順位接種。

衛生部今晚公布疫情通報顯示，過去24小時新增1萬8102起新冠肺炎病例、254例死亡；累計病例數達210 萬712例、1萬9115例病故。境內單日病例數已自最高峰約兩周前的超過3萬例降低，但病歿數仍居高不下。