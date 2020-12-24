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烏克蘭染疫人數突破百萬大關 病床醫護人員短缺

中央社基輔24日綜合外電報導
圖為在烏克蘭基輔，民眾於總統辦公室外設立的溜冰場上溜冰。美聯社
圖為在烏克蘭基輔，民眾於總統辦公室外設立的溜冰場上溜冰。美聯社

烏克蘭政府今天通報，境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）累計確診病例已突破百萬大關。這個前蘇聯國家的醫療體系資源不足，面臨年終假期前染疫人數激增，正陷入難以招架困境。

烏克蘭衛生部今天通報，境內新增1萬1490起確診病例，累計達100萬1132例。

法新社報導，烏克蘭人口約4000萬，自從境內爆發疫情以來，衛生官員累計已通報1萬7395人染疫不治。隨著確診人數持續明顯增加，烏克蘭面臨病床和醫護人員短缺困境。

烏克蘭政府先前宣布，冬季假期結束後，明年1月將實施為期2周封城，期間校園和非必要商家將關閉。

烏克蘭政府還表示，希望未來2年內能讓「至少一半人口」接種疫苗。但烏克蘭是歐洲最貧窮國家之一，至今尚未簽署任何訂購外國疫苗的合約。

烏克蘭衛生部長史蒂巴諾夫（Maksym Stepanov）今天說，政府「強烈希望」今年底前簽下疫苗供應合約，並於明年2月開始接種。

烏克蘭政府另透過世界衛生組織（WHO）所推出協助全球窮國取得疫苗的「COVID-19疫苗全球取得機制」（COVAX），準備在明年春天接獲800萬劑疫苗。

史蒂巴諾夫透露，烏克蘭政府正在爭取接獲的疫苗增至1600萬劑。

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