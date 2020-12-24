我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒

英國電視台快報：英歐貿易協議敲定

平安夜大禮 英歐達成加拿大式貿易協議

中央社倫敦24日專電
英相強生表示，英國和歐盟達成了循加拿大式的貿易協議。美聯社
英相強生表示，英國和歐盟達成了循加拿大式的貿易協議。美聯社

英國與歐洲聯盟達成貿易協議，雖然還需英國國會與歐洲議會審查表決，但雙方的分手程序大致底定。英相強生表示，英國和歐盟達成了循加拿大式的貿易協議。協議內容據知長達2000多頁。

英國與歐盟徹夜談判，趕在耶誕節前夕敲定脫歐貿易協議。英國首相強生（Boris Johnson）召開記者會表示：「我們終於拿回對法律與命運的控制權。」他表示，雖然談判過程很「激烈」，但這是一個對於「歐洲全體都好的協議」，將能刺激就業與繁榮。

強生表示，英國和歐盟達成一個全面、加拿大式的貿易協議，將能保障就業，同時也讓英國貨品零關稅、零限額銷售至歐盟市場。「這份協議甚至可以讓我們的企業和歐洲朋友做更多生意。」

強生宣稱，這份協議涵蓋6680億英鎊（約9041億美元）貿易額。「每日郵報」表示，根據英國政府內部統計，英國在43％議題上「贏得」主導權，相較下歐盟僅有17％。

強生表示，他希望英國國會能在30日表決協議。協議同時也需要歐洲議會表決。歐盟脫歐首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）是最早提出英國與歐盟貿易協議應該循加拿大模式的人。

歐洲聯盟與加拿大雖然在2009年就開始談判，但直到2017年才簽署全面經濟貿易協定（CETA）。雖然強生聲稱英國與歐盟簽署「零關稅、零限額」的貿易協議，但CETA其實沒有完全達成這一點，雞蛋、肉品等出口商品仍有關稅，且CETA幾乎不涉及金融服務，但這對英歐貿易協議非常重要，因此詳細內容仍有待協議公布。

不過，英國與歐盟終於趕在平安夜達成協議，令正因為疫情所苦，擔心無協議脫歐會造成更多混亂的商界鬆了一口氣。英國預算責任局（Office for Budget Responsibility）曾警告，若無協議脫歐將重創明年國內生產毛額（GDP）達2％，並會導致大批失業潮。

英國廣播公司（BBC）報導，威爾斯首席大臣德瑞克福特（Mark Drakeford）表示，有協議總好過無協議，但他仍批評政府直到現在才達成協議，距離過渡期結束、正式脫歐只剩一星期。

蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）則表示：「脫歐在違反蘇格蘭的意願下發生，沒有任何協議能夠彌補脫歐對我們造成的損失。現在是我們決定自己的未來、成為一個獨立歐洲國家的時候。」

蘇格蘭多數民意從一開始就未想過脫離歐盟，如今可能想再度嘗試成為一個獨立國家，然後重新申請加入歐盟。

英國 歐盟 貿易協議

上一則

舉辦募款餐會80人參加 日本前IT大臣染疫

延伸閱讀

脫歐貿易協議達陣 歐盟主席：道路曲折但辦到了

脫歐貿易協議達陣 歐盟主席：道路曲折但辦到了
為何6共和黨參議員 在紓困法案投下反對票？

為何6共和黨參議員 在紓困法案投下反對票？
逾40國封鎖英國 無協議脫歐亂象提前登場

逾40國封鎖英國 無協議脫歐亂象提前登場
英國新人與疫情警報搶時間 2小時籌備快閃婚禮

英國新人與疫情警報搶時間 2小時籌備快閃婚禮

熱門新聞

迪瑪的屍體被丟在-20°C的雪地當中。圖／取自網路

祖父母嫌孫子太吵丟火爐 爸媽見孩子成焦屍崩潰

2020-12-19 08:14
圖為英國民眾接種輝瑞疫苗。美聯社

新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因

2020-12-21 10:03
圖為20日英國牛津街頭的民眾。（美聯社）

新種病毒失控！英國一天增3.5萬確診 為上周日2倍

2020-12-20 16:29
泰王瓦吉拉隆功的王妃詩妮娜的1443張私密照被外洩給海外反泰王人士，圖為流亡日本的泰國學者帕文分享的部分照片，並指一封未署名信件聲稱照片是趁著詩妮娜人在獄中時，駭進她被沒收的手機而得手。畫面翻攝：MAILONLINE

瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照

2020-12-24 07:05
摩納哥夏琳王妃近日於公開活動中，展示自己全新的「龐克頭」，前衛的造型引起熱議。(歐新社)

摩納哥王妃超前衛的！剃了「龐克頭」半邊頭髮不見

2020-12-18 02:25
英相強生19日召開臨時記者會，宣布倫敦疫情警報等級明天起升級至第4級，先前宣布的5天鬆綁聖誕過節計畫也將取消。(美聯社)

出現傳播更快變種病毒株 英相宣布倫敦警報升級

2020-12-19 13:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紓困支票加到2000元？ 波洛西想「加回去」為何難過關

紓困支票加到2000元？ 波洛西想「加回去」為何難過關
盲眼龍婆預言 2021年「一條龍」將稱霸全球

盲眼龍婆預言 2021年「一條龍」將稱霸全球
2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒

2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒
剩下四周 川普還會幹什麼…不想走人的總統 愈來愈不可控制

剩下四周 川普還會幹什麼…不想走人的總統 愈來愈不可控制
川普再公布26人特赦名單！庫許納父親上榜

川普再公布26人特赦名單！庫許納父親上榜