舉辦募款餐會80人參加 日本前IT大臣染疫

曾被日媒拿來與台灣 行政院政務委員唐鳳做比較的日本 前IT與科技大臣竹本直一今天因確診新冠肺炎住院。他18日在大阪市一家大飯店舉辦一場約80人參加的募款餐會。

日本眾議院今天表示，80歲的竹本確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），住進東京都一家醫院。竹本的議員會館事務所（辦公室）秘書22日確診，目前居家隔離中。竹本另一位秘書今天也確診。

日本每日新聞報導，眾議院選區大阪15區選出的竹本18日晚上在大阪市一家大飯店舉辦一場約80人參加的政治資金募款餐會。

就在日本政府呼籲盡量不要辦超過5人的聚餐以避免疫情 擴大之際，竹本舉辦這場募款餐會兼具「忘年會」（類似尾牙餐會）性質，餐會上也供酒。

竹本的事務所表示，竹本沒參加聚餐，而是在餐會開始前，在同一家大飯店另一房舉行的讀書會上進行了約一小時的國政報告演講。

22日確診的竹本秘書也未參加18日晚間的募款餐會。

竹本隸屬於自由民主黨（自民黨），正值疫情擴大期間，自民黨因首相菅義偉前陣子與其他約7名人士聚餐，備受指責，黨內很多人陸續取消舉辦「忘年會」、聚餐。

竹本的事務所今天致歉說，對情況判斷過於天真。竹本受訪時說：「餐會上供應酒品是不太適切，但我未被告知有餐會，責任不在我。」

今年有日媒以「38歲IQ 180的台灣天才大臣引起全世界關注」為題報導，稱讚台灣防疫一級棒，政務委員唐鳳是關鍵角色，透過IT專業製作口罩地圖，日媒還以「別人的IT大臣是38歲天才，我們的是70多歲老人」做比較。