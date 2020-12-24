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英國電視台快報：英歐貿易協議敲定

脫歐貿易協議達陣 歐盟主席：道路曲折但辦到了

中央社布魯塞爾24日專電
歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）。美聯社
歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）。美聯社

歐洲聯盟與英國今天達成歷史性的脫歐貿易協議，歐盟主席表示經過漫長而曲折的道路，終於取得公平及平衡的協議，除保護歐洲利益並確保公平競爭，並強調歐英將是肩並肩長期盟友。

英國自2017年啟動脫歐，在今年1月形式上脫離歐盟成員國後，續與歐盟展開約9個月的貿易協議談判，經過約10個月多輪的談判，先後在公平競爭、監管及最重要的漁權協商取得進展，並在今天宣布達成這項歷史性協議。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天在記者會上以英語、法語及德語三語輪流表達對達成協議的看法，首先她說協議終於達成了，這是一條漫長而曲折的道路，但為此奮鬥是值得的，因為與英國達成一項公平及平衡的協議，保護歐洲利益並確保公平競爭，更讓歐盟漁民能進入英國水域。

范德賴恩說，英國和歐盟將在氣候變遷、能源、安全和運輸等共同關切領域繼續合作，歐盟與英國有相同的利益。她說，歐英是長期盟友，將繼續肩並肩。

不過，她在記者會上頗為如釋重負地說，現在可以將英國脫歐議題拋在身後了，放眼未來，歐洲將持續前進。

而同場出席記者會的歐盟英國脫歐談判代表巴尼耶（Michel Barnier）說，今天終於與英國達成貿易協議共識，結束過去9個月談判，在整個談判中，保護歐盟的利益一直是首要之務，很高興做到這一點，接下來是歐洲議會和歐洲理事會需對這項貿易協議表達是否同意。

歐英今天達成的貿易協議，將是2021年起雙方經濟和社會關係的最重要安排，協議涵蓋商品和服務貿易，並涉及其他廣泛領域，例如投資、競爭規則、國家補助、稅收、航空和公路運輸、能源、漁業、數據保護等。

2016年6月24日英國舉行脫歐公投，51.9%民眾選擇脫離歐盟，2017年3月29日英國向歐盟遞交脫歐通知書啟動脫歐程序。2017年6月，英國與歐盟展開第一輪脫歐談判。2018年11月，時任英國首相梅伊（Theresa May）接受歐盟提出的脫歐協議草案，但遭英國國會下議院否決。2019年6月梅伊辭去首相與保守黨黨魁職務，同年7月前倫敦市長強生（Boris Johnson）當選英國執政黨保守黨黨魁。

2019年12月英國舉行下議院選舉，強生領導的保守黨取得過半席次，隨後2020年1月英國下議院通過脫歐法案。英國當地時間2020年1月31日晚間11時，英國正式脫離歐盟，進入為期11個月的過渡期，直至2020年12 月31日結束。

英國 歐盟 脫歐

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