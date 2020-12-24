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瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照

編譯周辰陽／即時報導
泰王瓦吉拉隆功的王妃詩妮娜的1443張私密照被外洩給海外反泰王人士，圖為流亡日本的泰國學者帕文分享的部分照片，並指一封未署名信件聲稱照片是趁著詩妮娜人在獄中時，駭進她被沒收的手機而得手。畫面翻攝：MAILONLINE
泰王瓦吉拉隆功的王妃詩妮娜的1443張私密照被外洩給海外反泰王人士，圖為流亡日本的泰國學者帕文分享的部分照片，並指一封未署名信件聲稱照片是趁著詩妮娜人在獄中時，駭進她被沒收的手機而得手。畫面翻攝：MAILONLINE

泰王瓦吉拉隆功的王妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）歷經被貶和捲土重來，過程精彩度不下陸劇甄嬛傳，近日更發生她的1443張私密照被外洩給海外反泰王人士。因批評時政而流亡日本的泰國學者帕文（Pavin Chachavalpongpun）就跟每日郵報分享他收到的部分照片，好「凸顯王室的另外一面」、破除泰國君主制在外的良好形象。

詩妮娜2019年7月被冊立為妃，10月又突然被廢，一直囚禁到今年8月才又受寵，回到之前長居德國的泰王身旁。按照帕文說法，無名氏8月將儲存影像的SD記憶卡寄給他，還附上一封未署名信件，聲稱這些「最高機密檔案」是趁著詩妮娜人在獄中時，駭進她被沒收的手機而得手。

從帕文公布照片可見詩妮娜身穿無袖上衣、舉起手臂、對鏡頭展示未剃毛的腋下，也有她穿上細肩帶性感衣物展現身材，甚至還有素顏與嘟嘴的照片。

帕文告訴每日郵報，他不會公布SD記憶卡裡的裸照，同時研判寄件的「駭客」是詩妮娜的對頭，可能是王后蘇堤達（Suthida Vajiralongkorn）的同黨或隨從。他認為，就在詩妮娜獲釋與恢復身分時，SD記憶卡就那麼剛好寄到他手上，「很難相信是巧合」，幕後主使者可能「等著時機爆料」，好破壞詩妮娜重返後宮。

帕文認為他之所以被選中，原因可能出在泰國政府於2017年將他列為不受歡迎人物，並稱信件暗示還有更多類似檔案存在，寄件者並未索討金錢，只要求身分不要曝光，但他自己也不知道是誰寄的信。

研究泰國王室的蘇格蘭記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）此前在臉書貼文表示，他也收到詩妮娜的私密照，但不想介入泰國王室「醜陋權力鬥爭」，因此沒有公布影像。不過，馬歇爾同時指出，信封上的假寄件地址屬於德國的一間情報機構。

泰王瓦吉拉隆功的王妃詩妮娜的1443張私密照被外洩給海外反泰王人士，圖為流亡日本...
泰王瓦吉拉隆功的王妃詩妮娜的1443張私密照被外洩給海外反泰王人士，圖為流亡日本的泰國學者帕文分享的部分照片，可見詩妮娜穿上細肩帶性感衣物展現身材。畫面翻攝：MAILONLINE
泰國王室2019年8月發布的泰王瓦吉拉隆功與王妃詩妮娜合影。法新社
泰國王室2019年8月發布的泰王瓦吉拉隆功與王妃詩妮娜合影。法新社
泰王瓦吉拉隆功的王妃詩妮娜的1443張私密照被外洩給海外反泰王人士，圖為流亡日本...
泰王瓦吉拉隆功的王妃詩妮娜的1443張私密照被外洩給海外反泰王人士，圖為流亡日本的泰國學者帕文分享的部分照片，可見詩妮娜身穿無袖上衣、舉起手臂、對鏡頭展示未剃毛的腋下。畫面翻攝：MAILONLINE

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