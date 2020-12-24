野生研究員遭飢餓公獅攻擊 全身16道齒痕怵目驚心

一名野外研究員近日前往非洲南部國家波札那考察，於帳篷休息時突遭一隻餓昏且年老的公獅闖入攻擊，所幸其他研究員趕到將他救下，才得以保住一命。FACEBOOK／Botswana Wild Bird Trust

一名野生動物研究員近日前往非洲南部國家波札那（Botswana）考察，於帳篷休息時突遭一隻餓昏且年老的公獅攻擊，所幸其他研究員聞聲趕到將他救下，才得以保住一命，不過身上也留下16道怵目驚心的傷痕。

根據非營利組織波札那野鳥保育信託組織（Wild Bird Trust）在臉書 的貼文，32歲的研究員涅夫（Gotz Neef）本月初在波札那歐卡萬哥三角洲（Okavango Delta）進行考察，夜間就待在自己的帳篷內休息。

7日當晚，研究員布蘭迪斯（Rainer Von Brandis）博士突然聽到附近帳篷的涅夫大喊求救，只著上衣、下半身赤裸的布蘭迪斯趕緊跑向涅夫的位置，一片漆黑中赫然發現一隻公獅壓倒了帳篷且正在攻擊涅夫。

涅夫事後憶述，當時他在帳棚內睡覺，突然感到有東西鑽入帳篷，仔細一瞧才發現是頭公獅子，嚇得他立即大聲呼救，並且用拳頭用力打獅鼻。但此舉激怒公獅，對他展開一陣撕咬。

當時涅夫縮在帳篷角落，試圖用睡袋將獅子推開，但獅口一度鎖定他的頭部。涅夫奮力掙脫，並用手肘抵擋，結果獅子狠咬涅夫的手臂不放，痛得他放聲大叫。

此時，布蘭迪斯和其他團員趕到，紛紛拿起一旁乾掉的大象糞便、火把和粗樹枝丟向獅子，但並沒有嚇退牠。布蘭迪斯形容當時情況「獅子先是跳開，但因為太餓，牠沒多久又重新展開攻擊，打算吃掉涅夫」，情況危急下一名同事跳上車衝撞獅子三次，才讓牠放棄跑進樹叢裡。

脫離獅口後，涅夫立刻被開車送往最近的安全營地緊急包紮，由於當地空中救援無法在夜間出勤，同伴隨後開車狂飆3小時、開了50英里（約80公里），於凌晨5點抵達最近的私人診所，清理完傷口後又轉送至一間私人醫院。

經醫院診治後，涅夫已無生命危險且康復中，但手臂、肩膀和頭部等處骨折，留下16道深深的齒痕與抓傷，令人怵目驚心。

根據野生動物研究員的說法，這隻老獅子已經被逐出獅群，飢餓難耐而必須進食，但已經不再有掠食的能力，而攻擊人類是牠最後孤注一擲。

事後，這隻年老力衰的獅子在當地相關單位評估後接受安樂死，專家也稱「對牠最仁慈的處理就是安樂死，好過讓牠在其他野獸的攻擊下痛苦地死去」。