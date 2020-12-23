FT：歐洲科技業批美藉黑名單之名 行「美國優先」之實

受制於美國制裁令，荷蘭商艾司摩爾（ASML） 已無法出售新一代機台給中芯。路透

歐洲科技業者和外交人員指控美國藉制裁之名，讓他們進不了中國 市場，卻大開美國企業豁免之門，形同另一種「美國優先 」的貿易手段。

這兩年來，美國先後對華為 和中芯實施制裁，阻止這兩家中國業者採購大部分美國製造的技術。

然而，一位歐洲企業高階主管告訴金融時報，這樣的制裁形成一種「美國優先」的貿易政策，一面對美國企業提供豁免，另一面卻不發給其他國家許可。這位不願具名的企業主管說：「目前為止，美國企業已取得供貨給華為的許可，歐洲供應商卻拿不到。」

由於在技術上依賴美國的智慧財產，多數生產晶片和晶片製造設備的歐洲企業，都受到美國制裁令的影響。

另一位歐洲科技業主管告訴金融時報，他們公司被阻止供應元件給中國廠商，理由是可能充做軍事用途，但這元件的市場很快就被美國供應商透過中間商所填補。

美國的制裁對歐盟企業影響重大。本月初，總部設於瑞士的意法半導體（STMicroelectronics）將年度營收目標延後一年達陣，理由即是美國制裁了他們重要的客戶華為。意法半導體當天股價應聲崩跌12%。

全球最大晶片生產設備供應業者、荷蘭商艾司摩爾（ASML） 已無法出售新一代機台給中芯。艾司摩爾預料今年中國市場會占整體業績的1/4。

取得執照可出貨給列入黑名單陸企的業者有哪些，並未公開。據金融時報早先報導，多家美國企業、南韓三星電子和日本的Sony，均已爭取到許可，可以供應部分零件給華為。