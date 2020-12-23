法國警察查家暴案遇襲 三死一傷
法國發生襲警案，國家憲兵警察接獲報案，23日凌晨前往里昂西部的Puy-de-Dôme地區調查一起家暴案時，遭到48歲男子槍擊，三名警察身亡，一人受傷。
據報導，警察當時正試圖援救因受暴而躲在屋頂上的女子，她和槍手是夫妻關係。法國媒體報導，凶嫌開槍後放火燒屋。
中央社 / 巴黎23日綜合外電報導
法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）今天在推特（Twitter）表示，中部多姆山省（Puy-de-Dome）涉嫌槍殺3名員警的凶嫌已被發現身亡。
達馬南的推文並未詳細說明48歲凶嫌的死因，只表示，他正前往聖如斯特村（Saint-Just）附近的案發現場。這座村落位於克勒蒙費宏（Clermont-Ferrand）市南部的村落。
警方表示，這些員警是接獲家暴案報案並前往現場試圖營救一名女性時，遭這名48歲男性開槍。
法新社報導，員警在午夜過後不久抵達這棟民宅，然後就遭男子開槍。一名員警先中彈身亡，另一名員警受傷，接著男子將房屋縱火，這時另兩名員警也遭槍殺。
官員表示，員警前往營救的女子已安全獲救，目前仍有至少7名警方精銳部隊人員留在現場，消防人員也已抵達現場協助控制火勢。
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