巴西疫情惡化 聖保羅州採更嚴格防疫措施

巴西年終節慶購物和公共假期導致2019冠狀病毒疾病疫情惡化。

巴西年終節慶購物和公共假期導致2019冠狀病毒疾病疫情 惡化，聖保羅州政府今天宣布聖誕節和新年期間，全州將採取更嚴格的防疫 措施，提高對商業和服務業的營運限制。

根據新規定，12月25日、26日和27日，以及2021年1月1日、2日和3日，只有藥房、市場、麵包店、加油站、洗衣店、大眾運輸和旅館等基礎服務可以運作；購物中心、商店、汽車代理行、辦公大樓、酒吧和餐廳（不包括外賣）、健身房、美容院、電影院、劇院和其他藝文場所，都不能運作。

除了聖誕節和新年期間外，聖保羅州仍繼續處於黃色防疫階段，餐廳可以運作至晚上10時，但酒精類飲料供應至晚上8時，酒吧也只能開到晚上8時。

只有州北部的普魯甸奇總統市地區（Presidente Prudente ）因病歷數量激增和加護病房床位使用率超過80%，防疫限制從即日起直接從黃色階段（跳過橘色階段）進入最嚴格的紅色階段。

聖保羅州經濟發展廳長艾倫（Patrícia Ellen）今天在疫情記者會中說，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎 ）疫情還沒有結束，還不是開派對和群聚的時候，如果現在掉以輕心，只會失去更多生命。

聖保羅州2019冠狀病毒疾病應變中心執行督導嘉巴爾多（Joao Gabbardo）也表示，他深知各界長期的努力、奉獻與犧牲，沒有人喜歡採取更嚴格的限制措施，但為了拯救生命，必須做出更安全的選擇。

嘉巴爾多指出，病例數量增加和加護病房床位使用率提高，可能導致醫療體系癱瘓，影響救治其他非新冠肺炎患者；就算開設野戰醫院增加病房床位，但欠缺醫護人員操作，也於事無補。

嘉巴爾多強調，目前最重要的是社會各界和民眾配合，就算年終節慶購物和休假，也應避免群聚，遵守衛生防疫規定，否則病例數量繼續攀升，州政府將不得不採取更嚴厲的限制措施，例如停止商業運作與關閉機場。

州政府數據指出，過去4周，聖保羅因新冠肺炎造成死亡人數增加34%，確診和住院人數分別攀升54%和13%。目前全州確診近140萬人，死亡逾4萬5000人。