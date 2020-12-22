我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「600元少得荒謬」川普可能拒簽9千億紓困案

川普一口氣特赦20人 包括穆勒調查案認罪2人

巴西疫情惡化 聖保羅州採更嚴格防疫措施

中央社聖保羅22日專電
巴西年終節慶購物和公共假期導致2019冠狀病毒疾病疫情惡化。
巴西年終節慶購物和公共假期導致2019冠狀病毒疾病疫情惡化。

巴西年終節慶購物和公共假期導致2019冠狀病毒疾病疫情惡化，聖保羅州政府今天宣布聖誕節和新年期間，全州將採取更嚴格的防疫措施，提高對商業和服務業的營運限制。

根據新規定，12月25日、26日和27日，以及2021年1月1日、2日和3日，只有藥房、市場、麵包店、加油站、洗衣店、大眾運輸和旅館等基礎服務可以運作；購物中心、商店、汽車代理行、辦公大樓、酒吧和餐廳（不包括外賣）、健身房、美容院、電影院、劇院和其他藝文場所，都不能運作。

除了聖誕節和新年期間外，聖保羅州仍繼續處於黃色防疫階段，餐廳可以運作至晚上10時，但酒精類飲料供應至晚上8時，酒吧也只能開到晚上8時。

只有州北部的普魯甸奇總統市地區（Presidente Prudente ）因病歷數量激增和加護病房床位使用率超過80%，防疫限制從即日起直接從黃色階段（跳過橘色階段）進入最嚴格的紅色階段。

聖保羅州經濟發展廳長艾倫（Patrícia Ellen）今天在疫情記者會中說，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情還沒有結束，還不是開派對和群聚的時候，如果現在掉以輕心，只會失去更多生命。

聖保羅州2019冠狀病毒疾病應變中心執行督導嘉巴爾多（Joao Gabbardo）也表示，他深知各界長期的努力、奉獻與犧牲，沒有人喜歡採取更嚴格的限制措施，但為了拯救生命，必須做出更安全的選擇。

嘉巴爾多指出，病例數量增加和加護病房床位使用率提高，可能導致醫療體系癱瘓，影響救治其他非新冠肺炎患者；就算開設野戰醫院增加病房床位，但欠缺醫護人員操作，也於事無補。

嘉巴爾多強調，目前最重要的是社會各界和民眾配合，就算年終節慶購物和休假，也應避免群聚，遵守衛生防疫規定，否則病例數量繼續攀升，州政府將不得不採取更嚴厲的限制措施，例如停止商業運作與關閉機場。

州政府數據指出，過去4周，聖保羅因新冠肺炎造成死亡人數增加34%，確診和住院人數分別攀升54%和13%。目前全州確診近140萬人，死亡逾4萬5000人。

防疫 疫情 新冠肺炎

上一則

安倍賞櫻會費用風波 東京地檢署擬不起訴

延伸閱讀

洛杉磯一夜三場地下派對 違反居家防疫令67人被捕

洛杉磯一夜三場地下派對 違反居家防疫令67人被捕
79歲防疫專家佛奇公開接種疫苗 呼籲讓全美形成保護罩

79歲防疫專家佛奇公開接種疫苗 呼籲讓全美形成保護罩
台機師工會：確診紐籍機師全程未戴口罩 經勸仍囂張

台機師工會：確診紐籍機師全程未戴口罩 經勸仍囂張
紐約3.8萬人打新冠疫苗 全美最多

紐約3.8萬人打新冠疫苗 全美最多

熱門新聞

迪瑪的屍體被丟在-20°C的雪地當中。圖／取自網路

祖父母嫌孫子太吵丟火爐 爸媽見孩子成焦屍崩潰

2020-12-19 08:14
摩納哥夏琳王妃近日於公開活動中，展示自己全新的「龐克頭」，前衛的造型引起熱議。(歐新社)

摩納哥王妃超前衛的！剃了「龐克頭」半邊頭髮不見

2020-12-18 02:25
圖為英國民眾接種輝瑞疫苗。美聯社

新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因

2020-12-21 10:03
今年美國人對聖誕樹需求激增，讓加拿大樹木農場生意興旺。此為示意圖。路透

加拿大這一行業者歡呼：2020年生意歷來最旺

2020-12-17 08:38
自西元1389年起，每年5月的第一個周六、9月19日與12月16日，教堂都會將容器取出，讓信眾見證凝固的聖血液化，被稱作「聖血奇蹟」，是當地每年重要的宗教活動。路透

拿坡里聖血「無法液化」 信徒擔憂恐是來年惡兆

2020-12-17 07:38
圖為20日英國牛津街頭的民眾。（美聯社）

新種病毒失控！英國一天增3.5萬確診 為上周日2倍

2020-12-20 16:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手

返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手
楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議

楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議
放下李小璐了？賈乃亮、金晨被爆住同酒店 雙方回應…

放下李小璐了？賈乃亮、金晨被爆住同酒店 雙方回應…
美股恐崩跌48%？這位投資長提出3理由大膽預言

美股恐崩跌48%？這位投資長提出3理由大膽預言
黃曉明驚傳婚變後首現近照 暴瘦12公斤原因曝光

黃曉明驚傳婚變後首現近照 暴瘦12公斤原因曝光