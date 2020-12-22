以色列摩洛哥首度商務班機直航 川普女婿同機慶賀

以色列及摩洛哥間首架直航商務班機今天從特拉維夫起飛，川普總統的女婿暨顧問庫許納(左)也搭乘這架班機。圖為他與以色列總理內唐亞胡碰肘致意。(美聯社)

以色列 及摩洛哥間首架直航商務班機今天從特拉維夫（Tel Aviv）起飛，美國 總統川普的女婿暨顧問庫許納 （Jared Kushner）也搭乘這架班機。

庫許納與以色列國家安全顧問本沙巴特（Meir Ben Shabbat）今天率領官方代表團，搭乘以色列國營艾拉航空公司（El Al）商務班機，從特拉維夫飛往摩洛哥首都拉巴特（Rabat），將在當地與摩洛哥當局簽署一系列協議。

庫許納與本沙巴特預定行程包括會見摩洛哥國王穆罕默德六世（King Mohammed VI），此行旨在展示川普政府在中東的外交成就。

由於美國居間斡旋達成協議，摩洛哥成為今年第3個與以色列關係正常化的阿拉伯國家，此前阿拉伯聯合大公國與巴林已與以色列建交，而蘇丹也承諾跟進。

在班機起飛前，庫許納在以色列班古里昂機場（Ben Gurion）強調，阿聯與以色列已為兩國創造諸多商業機會。

庫許納在登機前表示：「我希望今天這架飛往摩洛哥的班機，將會在摩洛哥與以色列間創造等量動能。」

這架班機在當天抵達拉巴特，機身以希伯來文、阿拉伯文及英文漆上「和平」字樣，美國駐拉巴特大使館在網路直播班機降落過程。