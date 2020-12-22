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威廉、凱特帶頭違反英國防疫規定？皇室迷馬上護航

記者蘇詠智／即時報導
威廉王子與妻子凱特因為是未來英國國王、王后，備受皇室人員保護。圖／路透資料照片
威廉王子與妻子凱特因為是未來英國國王、王后，備受皇室人員保護。圖／路透資料照片

英國皇室人員一向保護得好好的威廉王子與妻子凱特，終於踩到紅線？兩人被拍到近日帶著兒女們和威廉的小叔叔愛德華王子一家聚會，還一起前往當地的新耶誕燈飾場地搶先參觀，照片裡至少有9個人，違反第2級防疫規定中最多只可6人群聚的要求，身為未來國王和王后，竟然帶頭犯規？引來不少砲轟，不過許多皇室迷也火速上網發文護航。

在英國新冠肺炎疫情又衝向新的高峰、倫敦都進入第4級、幾近封城管制的此時，威廉與凱特違反防疫規定，給外界很不好的觀感，簡直不會是向來營造「完美」形象的他們會做出來的行為，不過早有八卦刊物在傳，很重視聖誕節、闔家團聚傳統的凱特，有可能明知故犯，硬是在此時和威廉高齡90多歲的女王奶奶相聚。哪知預言提早成真，凱特和威廉卻不是因為與女王會面而觸犯規則，而是和威廉的叔叔—愛德華王子一家碰面而違規。

威廉與凱特向來一出事就會有大堆人員幫忙滅火，也有很多皇室迷對於這對未來國王、王后提展現忠誠，先後為他們辯解，甚至稱「每日郵報」刊登的9人照片是角度誤導，兩家人是分別到同一個地點參觀，並沒有群聚在一起，也是各自離開，並且注意保持安全距離，只不過照片看起來像是群聚而已，要外界「放過他們」。

有網友表示，這不免讓人懷疑，要是做出這件事的是哈利與梅根，恐怕皇室人員連出手幫忙都未必會，更甭提皇室迷出來護航，也許還會批評得更用力。

威廉 凱特 防疫

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