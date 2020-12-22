無現金+電動車普及？調查顯示亞洲人對科技創新寄厚望

日經新聞、日經亞洲評論及金融時報最新調查顯示，亞洲人及年輕人對環保和金融領域的科技創新寄予厚望，看好電動車和無現金交易的發展前景。路透

日經新聞、日經亞洲評論及金融時報（FT）對全球逾5,000名受訪者的調查顯示，許多亞洲人及年輕人對環保和金融領域的科技創新寄予厚望，期望這些「新玩意兒」有助於推動未來的經濟成長。而多數受訪者也相信，中國 大陸對國際社會將更具影響力。

根據上述三家媒體於11月在旗下網站進行的這項調查，在「世界五年後將會變成什麼樣？」的相關問題中，許多受訪者看好電動車 和無現金交易五年內的發展前景。

日本和亞洲其他地區的許多受訪者都同意，某些國家將在五年內全面實現「無現金化」，且日本多達七成的20多歲受訪者同意這項觀點；年輕一代也對達成減少溫室氣體的目標充滿信心。

在「電動車銷量五年內將占全球新車銷量的半數以上」題目中，日經新聞和金融時報的受訪者都表示稍微不同意，但日經亞洲評論的受訪者偏向贊同，凸顯在有車階級尚不多的亞洲新興市場，人們期望電動車早日普及。

調查結果也顯示，隨著美國 的國際影響力下滑，受訪者預料將迎接不穩定的世界。多數受訪者認為，五年後，俄羅斯總統普亭和北韓領導人金正恩將繼續掌政，而敘利亞內戰仍未終結。

與此同時，以美國為首的國際秩序正面臨轉變，國際貨幣基金（IMF）估計，中國大陸將在2025年後的幾年內超過美國，成為世界最大經濟體，但這項調查的受訪者相信，中國大陸將會更早取代美國的主導地位。

日經亞洲評論報導指出，由於歐洲和美國的政治動盪加劇，及新冠肺炎疫情不斷衝擊當地經濟，要讓「民主」重返全球秩序中心，並不容易。