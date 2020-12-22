我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

輸入居住地年齡職業 網站秀出何時輪到你接種

1張圖看疫情：加州逼近200萬確診 德州破160萬

無現金+電動車普及？調查顯示亞洲人對科技創新寄厚望

編譯王巧文／綜合外電
日經新聞、日經亞洲評論及金融時報最新調查顯示，亞洲人及年輕人對環保和金融領域的科技創新寄予厚望，看好電動車和無現金交易的發展前景。路透
日經新聞、日經亞洲評論及金融時報最新調查顯示，亞洲人及年輕人對環保和金融領域的科技創新寄予厚望，看好電動車和無現金交易的發展前景。路透

日經新聞、日經亞洲評論及金融時報（FT）對全球逾5,000名受訪者的調查顯示，許多亞洲人及年輕人對環保和金融領域的科技創新寄予厚望，期望這些「新玩意兒」有助於推動未來的經濟成長。而多數受訪者也相信，中國大陸對國際社會將更具影響力。

根據上述三家媒體於11月在旗下網站進行的這項調查，在「世界五年後將會變成什麼樣？」的相關問題中，許多受訪者看好電動車和無現金交易五年內的發展前景。

日本和亞洲其他地區的許多受訪者都同意，某些國家將在五年內全面實現「無現金化」，且日本多達七成的20多歲受訪者同意這項觀點；年輕一代也對達成減少溫室氣體的目標充滿信心。

在「電動車銷量五年內將占全球新車銷量的半數以上」題目中，日經新聞和金融時報的受訪者都表示稍微不同意，但日經亞洲評論的受訪者偏向贊同，凸顯在有車階級尚不多的亞洲新興市場，人們期望電動車早日普及。

調查結果也顯示，隨著美國的國際影響力下滑，受訪者預料將迎接不穩定的世界。多數受訪者認為，五年後，俄羅斯總統普亭和北韓領導人金正恩將繼續掌政，而敘利亞內戰仍未終結。

與此同時，以美國為首的國際秩序正面臨轉變，國際貨幣基金（IMF）估計，中國大陸將在2025年後的幾年內超過美國，成為世界最大經濟體，但這項調查的受訪者相信，中國大陸將會更早取代美國的主導地位。

日經亞洲評論報導指出，由於歐洲和美國的政治動盪加劇，及新冠肺炎疫情不斷衝擊當地經濟，要讓「民主」重返全球秩序中心，並不容易。

美國 中國 電動車

上一則

俄遭下毒異議人士設局套話 特務說出毒劑藏內褲

延伸閱讀

美擴大中國官員簽證限制 58家中企禁貿易往來

美擴大中國官員簽證限制 58家中企禁貿易往來
美豬表決前夕 AIT亮檢驗文件：對美國食品自豪

美豬表決前夕 AIT亮檢驗文件：對美國食品自豪
傳蘋果將生產電動車 聚焦電池 亞馬遜關閉新州倉庫

傳蘋果將生產電動車 聚焦電池 亞馬遜關閉新州倉庫
Toyota社長怒批「禁售燃油車」政策是冠冕堂皇的笑話！

Toyota社長怒批「禁售燃油車」政策是冠冕堂皇的笑話！

熱門新聞

迪瑪的屍體被丟在-20°C的雪地當中。圖／取自網路

祖父母嫌孫子太吵丟火爐 爸媽見孩子成焦屍崩潰

2020-12-19 08:14
摩納哥夏琳王妃近日於公開活動中，展示自己全新的「龐克頭」，前衛的造型引起熱議。(歐新社)

摩納哥王妃超前衛的！剃了「龐克頭」半邊頭髮不見

2020-12-18 02:25
圖為英國民眾接種輝瑞疫苗。美聯社

新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因

2020-12-21 10:03
今年美國人對聖誕樹需求激增，讓加拿大樹木農場生意興旺。此為示意圖。路透

加拿大這一行業者歡呼：2020年生意歷來最旺

2020-12-17 08:38
自西元1389年起，每年5月的第一個周六、9月19日與12月16日，教堂都會將容器取出，讓信眾見證凝固的聖血液化，被稱作「聖血奇蹟」，是當地每年重要的宗教活動。路透

拿坡里聖血「無法液化」 信徒擔憂恐是來年惡兆

2020-12-17 07:38
印尼南蘇拉威西省發生一起孕婦遭7間醫院拒絕治療，造成「一屍兩命」的憾事。 示意圖／ingimage

她懷胎9月遭7醫院拒收 等不到病床最後一屍兩命

2020-12-14 06:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
米努勤：美國人下周就能領到600元

米努勤：美國人下周就能領到600元
如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？

如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？
楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議

楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議
「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友

「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友
放下李小璐了？賈乃亮、金晨被爆住同酒店 雙方回應…

放下李小璐了？賈乃亮、金晨被爆住同酒店 雙方回應…