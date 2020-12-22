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俄遭下毒異議人士設局套話 特務說出毒劑藏內褲

中央社 / 莫斯科21日綜合外電報導
俄羅斯著名異議人士納瓦尼（圖）21日表示，一名俄國特務被他套話說出謀刺的拙劣陰謀，還透露毒劑就被放置在他的貼身衣物內褲裡。 歐新社
俄羅斯著名異議人士納瓦尼（圖）21日表示，一名俄國特務被他套話說出謀刺的拙劣陰謀，還透露毒劑就被放置在他的貼身衣物內褲裡。 歐新社

俄羅斯著名異議人士納瓦尼（Alexei Navalny）今天表示，一名俄國特務被他套話說出謀刺的拙劣陰謀，還透露毒劑就被放置在他的貼身衣物內褲裡。

路透社報導，大力抨擊俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）納瓦尼今年8月在西伯利亞搭乘飛機暈倒後被送往德國治療。德國宣稱納瓦尼是遭「諾維喬克」（Novichok）神經毒劑攻擊，西方國家也普遍接受這項說法。

納瓦尼本月稍早宣布自己這起遭下毒案已經解決，當時聯合媒體調查說已找到來自俄國聯邦安全局（FSB）的暗殺團隊。

納瓦尼今天上傳影片到他的網站，他表示他在聯合調查公布前，打電話給多名他懷疑的下毒者，佯裝自己是俄國安全委員會（Security Council）的秘書長幕僚。

納瓦尼和一名似乎曾參與行動、他稱之為FSB特務的男子對話49分鐘，納瓦尼還公布錄音和對話紀錄。

路透社無法獨立證實這通電話的真實性以及對話者的身分。

俄國當局一再反駁任何有關要置納瓦尼於死地的說法。

根據塔斯社（TASS），FSB說：「有關這通電話的影音是假的。」FSB並稱納瓦尼調查這起他聲稱的下毒案是種「計畫性的挑釁」。

影片中，可聽到納瓦尼問電話另一頭：「為什麼什麼事情都沒辦好？」

對方說：「我也問了自己不只一次。」

當被問及為什麼納瓦尼活了下來，對方說這可能是因為飛機無預警緊急迫降，而他受到俄國醫護人員專業與迅速的處置。

電話那頭的聲音說：「如果時間拖長一點，結果可能會全然…不一樣。」

納瓦尼目前在德國休養，但表示打算回到俄國，但不會透露日期。

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