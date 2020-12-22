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他為分手費當釘子戶 法官判前男友死後才能拿到錢

聯合新聞網 / 綜合報導
性愛治療師（圖左）為了25萬英鎊分手費跟前男友（圖右）對簿公堂。兩人同居的房子市價1.2百萬英鎊（圖中）。圖／取自dailymail
性愛治療師（圖左）為了25萬英鎊分手費跟前男友（圖右）對簿公堂。兩人同居的房子市價1.2百萬英鎊（圖中）。圖／取自dailymail

英國一名性愛治療師克萊恩茲（Thain Kleinhentz）本月跟交往近20年的前男友哈里森（Mark Harrison）對簿公堂。克萊恩茲主張哈里森必須給他允諾的25萬英鎊（約32.8萬美元）分手費，最後法官判定克萊恩茲要等哈里森死後才能得到這筆錢。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，這對往昔的同性情侶曾用哈里森父親的錢買下一棟獨棟別墅，哈里森9年前簽署文件承諾克萊恩茲在他們分手後可獲得5位數賠償金。但哈里森在兩人分手後聲稱兩人從未交往過，還說克萊恩茲只是繳房租的「房客」。讓克萊恩茲一度將自己反鎖在兩人同居的一間房間裡，並說哈里森付錢後才肯撤離房子。

克萊恩茲的辯護律師提到兩人一起搬進新家時，曾收到親友的卡片和禮物包括床罩，直指兩人存有長期戀愛關係。律師還告訴法官，哈里森在克萊恩茲外出時寄給他一張明信片，上面寫著：「我真的會很想你，我所有的愛，你的小狗。」

法官判定兩人有「情侶關係」且哈里森簽的25萬英鎊合約有效，但法官表示合約生效的前提是「必須要等哈里森從父親那收到禮物；或是他從父親那裡獲得遺產才能生效。」法官認為即使哈里森賣了房獲得報酬也不代表他必須履行合約支付克萊恩茲25萬英鎊。

這項裁決意味克萊恩茲必須等待哈里森去世後，才能繼承哈里森的25萬英鎊。克萊恩茲為了這場官司必須支付6萬英鎊法律費用；而哈里森需支付律師4萬英鎊。

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