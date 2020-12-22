她出車禍頭痛好幾天 睡醒驚覺：頭旋轉180度

英國女子莎拉在2014年發生車禍，本以為只有頭痛症狀，沒想到5天後卻驚覺自己的頭部呈「180度旋轉」。圖擷自Liverpool Echo

英國 一名37歲女子莎拉（Sarah Coughlin）在2014年遭遇一場車禍 ，當時她並無大礙，只覺得頭很痛，沒想到事發5天後，她卻發現開車視角怪怪的，這才驚覺自己的頭呈現「180度旋轉」。

根據外媒《Liverpool Echo》報導，2014年，莎拉出了一場車禍導致頭部受傷，當時沙拉自認並無大礙，只是覺得頭很痛。然而，車禍後5天，她早上睡醒後急忙衝上車趕著去上班，卻忽然發現「視野有點奇怪」，這才驚覺自己的頭竟是「180度旋轉」看向正後方。

當時，她突感肩膀及背部傳來強烈灼燒感，「我想知道為什麼擋風玻璃上會有黑線，這才發現自己朝後擋風玻璃的方向」。她花了很多力氣想辦法把頭部轉回正面，但疼痛感仍沒有消失，「我連續3個月都要跑急診，因為我的脖子持續發生痙攣症狀」，看了很多醫生卻都對她的病情說法不同，「有人說是椎間盤突出，有人說是肌肉 受傷，或睡姿引起的問題」。

直到一年後，原本只有行走跟頸部不舒服的情況開始變得嚴重，引發出痙攣、癲癇、顫抖及枕神經痛（occipital neuralgia）等症狀，最後莎拉才被診斷出腦部受損導致肌張力異常（Dystonia）及神經系統功能性失調（FND），如今她積極接受治療，且加入慈善機構The Brain Charity，在機構裡為患有各種神經疾病的民眾提供諮詢。

回想起還未積極治療前的情形，莎拉始終害怕人們對她投以異樣眼光，因此幾乎足不出戶，直到現在不僅著手治療疾病，更成為幫助別人的角色，讓她相當感激醫護人員及機構給予的協助。