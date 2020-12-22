我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：加州逼近200萬確診 德州破160萬

疫苗真能抵禦變種病毒？輝瑞、莫德納回應了

她出車禍頭痛好幾天 睡醒驚覺：頭旋轉180度

聯合新聞網 / 綜合報導
英國女子莎拉在2014年發生車禍，本以為只有頭痛症狀，沒想到5天後卻驚覺自己的頭部呈「180度旋轉」。圖擷自Liverpool Echo
英國女子莎拉在2014年發生車禍，本以為只有頭痛症狀，沒想到5天後卻驚覺自己的頭部呈「180度旋轉」。圖擷自Liverpool Echo

英國一名37歲女子莎拉（Sarah Coughlin）在2014年遭遇一場車禍，當時她並無大礙，只覺得頭很痛，沒想到事發5天後，她卻發現開車視角怪怪的，這才驚覺自己的頭呈現「180度旋轉」。

根據外媒《Liverpool Echo》報導，2014年，莎拉出了一場車禍導致頭部受傷，當時沙拉自認並無大礙，只是覺得頭很痛。然而，車禍後5天，她早上睡醒後急忙衝上車趕著去上班，卻忽然發現「視野有點奇怪」，這才驚覺自己的頭竟是「180度旋轉」看向正後方。

當時，她突感肩膀及背部傳來強烈灼燒感，「我想知道為什麼擋風玻璃上會有黑線，這才發現自己朝後擋風玻璃的方向」。她花了很多力氣想辦法把頭部轉回正面，但疼痛感仍沒有消失，「我連續3個月都要跑急診，因為我的脖子持續發生痙攣症狀」，看了很多醫生卻都對她的病情說法不同，「有人說是椎間盤突出，有人說是肌肉受傷，或睡姿引起的問題」。

直到一年後，原本只有行走跟頸部不舒服的情況開始變得嚴重，引發出痙攣、癲癇、顫抖及枕神經痛（occipital neuralgia）等症狀，最後莎拉才被診斷出腦部受損導致肌張力異常（Dystonia）及神經系統功能性失調（FND），如今她積極接受治療，且加入慈善機構The Brain Charity，在機構裡為患有各種神經疾病的民眾提供諮詢。

回想起還未積極治療前的情形，莎拉始終害怕人們對她投以異樣眼光，因此幾乎足不出戶，直到現在不僅著手治療疾病，更成為幫助別人的角色，讓她相當感激醫護人員及機構給予的協助。

車禍 肌肉 英國

上一則

他作客友人家驚見「橘子飯」 網友好奇滋味如何？

下一則

惡男多次性侵妻逼她墮胎 17歲繼女也慘遭毒手

延伸閱讀

神舟十號返回艙運抵湖南　韶山毛澤東紀念館長期展出

神舟十號返回艙運抵湖南　韶山毛澤東紀念館長期展出
掛A·AAAAA車牌 粵巡邏車爆造假

掛A·AAAAA車牌 粵巡邏車爆造假
貴州男車禍受困 高喊「先救我媳婦…」 網：這就是愛情

貴州男車禍受困 高喊「先救我媳婦…」 網：這就是愛情
郵差遭搶劫！比被狗咬機率低

郵差遭搶劫！比被狗咬機率低

熱門新聞

迪瑪的屍體被丟在-20°C的雪地當中。圖／取自網路

祖父母嫌孫子太吵丟火爐 爸媽見孩子成焦屍崩潰

2020-12-19 08:14
摩納哥夏琳王妃近日於公開活動中，展示自己全新的「龐克頭」，前衛的造型引起熱議。(歐新社)

摩納哥王妃超前衛的！剃了「龐克頭」半邊頭髮不見

2020-12-18 02:25
圖為英國民眾接種輝瑞疫苗。美聯社

新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因

2020-12-21 10:03
今年美國人對聖誕樹需求激增，讓加拿大樹木農場生意興旺。此為示意圖。路透

加拿大這一行業者歡呼：2020年生意歷來最旺

2020-12-17 08:38
自西元1389年起，每年5月的第一個周六、9月19日與12月16日，教堂都會將容器取出，讓信眾見證凝固的聖血液化，被稱作「聖血奇蹟」，是當地每年重要的宗教活動。路透

拿坡里聖血「無法液化」 信徒擔憂恐是來年惡兆

2020-12-17 07:38
印尼南蘇拉威西省發生一起孕婦遭7間醫院拒絕治療，造成「一屍兩命」的憾事。 示意圖／ingimage

她懷胎9月遭7醫院拒收 等不到病床最後一屍兩命

2020-12-14 06:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >