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「半澤直樹」原作同事 半澤淳一將升任銀行總裁

中央社 / 東京22日綜合外電報導
圖為日本人氣電視劇「半澤直樹」。（取材自TBS）
圖為日本人氣電視劇「半澤直樹」。（取材自TBS）

日本三菱日聯銀行常務執行董事半澤淳一將接任總裁，創行內由常務升任首例。半澤跟人氣電視劇「半澤直樹」原作者池井戶潤，當年同時進入三菱銀行，半澤背景跟姓氏都成焦點。

日本經濟新聞報導，三菱日聯金融集團（MUFG）人事異動已大致決定，旗下三菱日聯銀行（MUFG Bank）常務執行董事半澤淳一將擔任總裁（日文稱頭取）。半澤超越13位副總裁及專務等競爭對手，將成為三菱日聯銀行第一位由常務升任的總裁。

64歲的三菱日聯銀行現任總裁三毛兼承，將擔任控股公司MUFG的董事長（會長）。

半澤在經過一定程序後，預計2021年4月就任總裁；經歷今年4月MUFG及信託銀行的高層都換人，將刷新包括銀行在內的集團經營體制。半澤目前也擔任法遵長（CCO）職務。

三毛2019年決定併購印尼當地銀行，在亞洲構築商業銀行網絡，也在三菱日聯銀行內部致力改革，導入易於起用年輕行員的人事制度。

三菱日聯銀行到目前為止，只有從副總裁升任總裁的前例，拔擢常務執行董事，對以論資排輩安排人事的銀行來說相當罕見；此次人事安排也表現出實力本位。

半澤淳一跟日本人氣連續劇「半澤直樹」原作者池井戶潤，同在1988年進入當年三菱銀行（現為三菱日聯銀行）。

半澤淳一出身埼玉縣，現年55歲，1988年畢業於東京大學經濟學部，並進入三菱銀行服務，2014年升任執行主管、2019年擔任常務執行董事。

日媒Sponichi Annex報導，外界認為半澤直樹的名字可能就來自於半澤淳一；日本網路即時搜尋，「三菱UFJ銀行」居關鍵字首位，「半澤頭取」也是排名快速上升的關鍵字。

日本社群網站上不少網友留言說，「電視劇變成現實了」、「該不會是現實版的半澤直樹吧」、「太厲害了，跟那部電視劇好像」、「加倍奉還」。

日本 社群網站 東京

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