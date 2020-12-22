英法正努力解決關閉邊境問題 擬重啟貨運

英法邊境為歐洲最重要的貿易路線之一。圖為許多貨車排隊進入英國多佛港準備出貨至法國。圖╱GettyImages

法國對從英國 入境的民眾和卡車關閉邊境 後，英國首相強生（Boris Johnson）政府正在與法國合作，試圖找到解除邊境關閉的方法。英法邊境為歐洲最重要的貿易路線之一。

英國發現傳染性更高的新變種病毒後，近幾天全球有許多國家陸續對英國關閉邊境，導致數百名卡車司機滯留在英格蘭南部。

法國對英國入境的民眾和卡車關閉邊境。英國廣播公司（BBC）引述負責歐洲事務的法國國務秘書波恩（Clement Beaune）報導，他說英國和法國明天之前將宣布重新啟動貨運的協議。

英國內政大臣巴特爾（Priti Patel）則告訴天空新聞網（Sky News）：「我們不斷與在法國的同事就一系列議題討論，這項工作過去24小時一直在進行，我們今天將繼續下去。」

被問到今天是否會有解決方法時，巴特爾說：「我們正在努力取得解決方法。確保運輸流動符合我們雙方的利益。我們將看看今天會兌現什麼。」

英國原本預期數個月後將進行大規模普遍疫苗 接種，如今發現新變種病毒再度引發恐慌。全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）已奪走約170萬條人命，英國則有超過6.7萬人病故。