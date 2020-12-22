不受露骨性感照外洩影響 泰國「甄嬛」幫泰王修補形象

泰王瓦吉拉隆功的王妃詩妮娜5日出席已故國王蒲美蓬誕辰追思燭光晚會。（路透）

泰王瓦吉拉隆功的「王妃」詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）一度慘遭輕算、傳聞被軟禁數月，今年9月卻捲土重來，整個過程宛如泰版甄嬛傳。儘管她的死敵不打算善了，蓄意將她的1000多張露骨性感照寄給海外反泰王人士，打算敗壞她在國際的名聲，但詩妮娜地位似乎不受影響，更幫助瓦吉拉隆功修補低落的民望。

泰晤士報22日報導，當時外洩的照片共計1443張，拍攝時間在2012年至2014年間。收件者包括曾因路透社拒絕發布批評泰王新聞而辭職的蘇格蘭記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall），以及批評政治而流亡日本 的泰國 學者帕文（Pavin Chachavalpongpun）等人。

據報馬歇爾曾在臉書 寫道，多數影像都是詩妮娜她自己拍的，其中數十張非常露骨，「看起來可能是她自拍這些露骨照片，然後寄給瓦吉拉隆功」，「蔻伊（Koi，詩妮娜的暱稱）照片外洩是打算破壞她重回瓦吉拉隆功的宮廷。」

不過，隨著泰國暴發的大規模反政府示威開始劍指王室，重回後宮的詩妮娜成為瓦吉拉隆功重振人氣的有力幫手，不僅單獨接見忠於王室的臣民，年輕貌美和令人愉快的良好舉止都獲得贊揚。觀察家還從她佩戴的珠寶注意到，瓦吉拉隆功甚至把母親與祖母擁有的傳家寶贈給她，王后蘇堤達（Suthida Vajiralongkorn）無疑會感到不舒服。

帕文指出，詩妮娜被當成投射正面形象與和樂家庭的公關工具，「我們也許是三人行，但我們彼此清楚我們的角色，但后妃在宮闈內明顯有衝突。」