英國變種病毒株疫情失控 各國防堵措施一次看

倫敦國王十字車站電子看板20日顯示，英國政府要國人待在家避免出行。（歐新社）

英國 政府承認一個更具傳染力的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新病毒株在境內「失控」擴散後，全球至少37個國家地區已對來自英國的航班和旅客下達禁令。

以下是目前為止已宣布禁令的國家地區：

● 印度

印度自22日23時59分起至31日23時59分止，將禁止來自英國的所有航班降落；搭乘過境英國航班入境的所有旅客也將接受篩檢。

● 波蘭

波蘭將自今天午夜起暫停來自英國的航班，直到宣布進一步通知為止；但波蘭不打算對經由陸路從歐洲聯盟（EU）其他國家入境的人士實施隔離措施。

● 俄羅斯

俄羅斯今天宣布，自當地時間今天午夜起「暫停往來英國的航班」一周。

● 香港

港府宣布自今天午夜起禁止過去14天曾停留英國兩個小時以上的人搭機來港，這等同禁止英國載客客機飛往香港。已從英國抵港的人在完成14天強制檢疫後，要額外在家多隔離7天。

● 法國

法國已自今天凌晨起，對來自英國的旅客全數實施48小時禁令，包括「透過陸海空或鐵路運輸的商品」，禁止了無人隨行以外的所有貨運。

法國總理卡斯特克斯（Jean Castex）辦公室表示，48小時期限將可用來協調歐洲聯盟共同的因應方式，最終將在「出境時強制執行採檢」條件下，允許恢復來自英國的旅行。

● 德國

德國也自凌晨起全面暫停與英國的空中連結。禁令初步預定執行至12月31日，貨機將得以豁免。

政府消息來源告訴法新社，柏林當局已在研擬措施，將這道禁令延長至1月。

● 西班牙、葡萄牙

西班牙政府表示，除了西班牙國民或居民，22日起將禁止所有來自英國的旅客入境。

根據法新社，葡萄牙也暫停來自英國的班機降落。

● 荷蘭

荷蘭政府已全面禁止英國客機入境，直到1月1日為止。當局表示，境內已經找到1起新病毒株病例。

● 愛爾蘭

愛爾蘭自今天凌晨起全面禁止來自英國的班機，禁令實施至少48小時。

● 義大利

義大利衛生部長史伯蘭沙（Roberto Speranza）表示，他已簽署命令，「阻擋來自英國的班機，並禁止過去14天身處英國的民眾入境義大利」。

聲明說，近日去過英國且目前已在義大利的民眾，必須接受新型冠狀病毒採檢。

衛生部表示，已經在一名剛去過英國的民眾身上，找到新病毒株。

● 歐洲其他國家

在歐洲其他國家，從英國出發前往比利時的飛機和火車一律禁止入境，為期至少24小時。

來自英國的客機將不被允許在芬蘭落地，自今天正午起實施兩星期。

除了英國，南非 也出現2019冠狀病毒疾病變種病毒。瑞士政府今天下令，禁止來自這兩國的旅客入境，並回溯要求14日起從這兩國入境的所有旅客須接受隔離。

波羅的海3國愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛均已暫禁英國客機落地。巴爾幹半島的保加利亞已禁止往來英國的飛機，直到1月31日為止；克羅埃西亞、北馬其頓也實施類似措施。

羅馬尼亞全面禁止往來英國的班機，今天下午起實施兩星期。

挪威和丹麥宣布，暫時禁止來自英國的航班降落，初步將實施48小時。

挪威並新增規定，1月10日以前，來自英國的入境旅客都須接受病毒篩檢，並向當局登記。此外，過去14 天從英國抵達挪威的人，也須向地方當局通報，並接受病毒篩檢。

● 加拿大

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示將禁止所有英國航班降落，為期72小時。杜魯道也推文表示，20日已從英國入境者必須接受篩檢和其他進一步措施。

● 土耳其

土耳其衛生部長克扎（Fahrettin Koca）表示，將暫時禁止從英國、丹麥、荷蘭和南非的航班入境。

● 伊朗

伊朗衛生部已下令來自英國的班機暫時禁止入境兩星期。

● 以色列

以色列已禁止來自英國、丹麥和南非的外籍公民入境。總理尼坦雅胡（Banjamin Netanyahu）的辦公室也宣布，從上述3國返國的以色列人，須接受嚴格隔離規範。

● 沙烏地阿拉伯

沙烏地阿拉伯表示，將全面停飛國際航班並關閉所有陸地和海港海關，為期至少一周，需要時再延長一周。

自12月8日從歐洲或任何發現新病毒株國家入境的旅客，須自我隔離兩周並接受檢測。

● 約旦

約旦今天起暫停往來英國的航班，至明年1月3日為止。

● 阿曼

國營阿曼電視台（Oman TV）今天報導，阿曼將自22日凌晨1時起關閉陸海空邊界。當局是在多國對新病毒株疫情採取措施後作出這項決定。

● 科威特

科威特自今天晚間11時起至明年1月1日止將暫停所有商業航班，並關閉海陸邊界。

● 突尼西亞

突尼西亞政府今天表示，因擔憂新病毒株，已暫停與英國、澳洲和南非的所有空中交通。

● 薩爾瓦多

薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）透過推特表示，過去30天曾去英國或南非的人士，將一律不准入境。

● 哥倫比亞

根據半島電視台（Al Jazeera）網站，哥倫比亞將禁止所有班機飛往英國。

● 阿根廷

阿根廷已禁止來自英國的航班降落，最後一架來自英國的航班將於今天抵達。

● 智利

智利將自22日起暫停來自英國的班機降落。政府表示，未持有智利居留證的人，若過去兩周曾待在英國，將被禁止入境。

● 摩洛哥

摩洛哥20日起已禁止所有航班飛往英國。