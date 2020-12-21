日本「昆蟲零食販賣機」蚱蜢、蠍子、蜘蛛任君挑

日本的昆蟲零食販賣機。圖取自2ch

許多國家有吃昆蟲的文化，但對於無此風俗的人們是一件需要鼓起勇氣的事。在日本 亦無吃蟲的習慣，但有人竟看到路邊擺設販賣用昆蟲製成的零食販賣機，一包賣約14、15美元 ，很多人認為太貴了。

日本網友在5ch論壇分享發現驚人的自動販賣機，裡面不是賣普通的飲料，而是「昆蟲零食」，品項包括成年和幼年甲蟲、狄氏大田鱉、龍蝨、螻蛄、蚱蜢、蟋蟀、蠍子、蜘蛛等等，還有賣綜合口味，一包要價1300～1680日圓（約14、15美元）。

網友表示：「估計只有YouTuber才會買來開箱吧」、「食安衛生方面沒問題嗎」、「我以為是拿來養的，結果竟然是吃的？」、「健身 之後買來補充蛋白質不錯」、「要吃還是到店裡吃現炸的比較好」、「乾燥後放進嘴裡感覺會刺到」、「太貴了」。

日本研究報告指出，蛋白質供給將於2030年達供不應求的黃金交叉點，昆蟲是蛋白質來源的新選項。繼歐、美之後，日本這兩年也開始「認真」吃蟲，有昆蟲零食、調味料，連無印良品都開賣蟋蟀仙貝，每包190日圓。

兩年前熊本市設置全日本第一台昆蟲零食販賣機，賣蚱蜢巧克力、蟋蟀能量棒，也有單純的油炸昆蟲零嘴等十種。近來這類販賣機據點漸增，今年東京熱鬧的阿美橫丁商店街也擺了一台昆蟲零食販賣機，吸引YouTuber、部落客試吃開箱。