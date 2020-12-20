英國新人與疫情警報搶時間 2小時籌備快閃婚禮

英國一對新人選擇在2小時內迅速安排婚禮事宜，趕在疫情警報升級前舉辦婚禮。(取自Sasha Haralambous臉書)

英國首相強生昨天宣布倫敦 從今天起疫情 警報升級，非必要商店關閉，只給大眾幾小時準備。倫敦市中心隨後湧入大批人潮急著購物聖誕節 禮物，還有新人僅用短短2小時籌備婚禮。

英國今年的聖誕節過得相當曲折，政府先是為了讓民眾能在聖誕節團聚，於11月實施封城4周，盼遏止2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情；12月2日解禁讓民眾進行聖誕採買，接著宣布要放5天防疫聖誕假，允許民眾互訪。

結果就在短短2周內，爆出2019冠狀病毒疾病的變種新病毒株。英國政府15日宣布發現新變種病毒株，並把倫敦和艾塞克斯郡（Essex）等地畫入疫情警報第3級。

然而，就在幾天後，疫情一發不可收拾，科學家發現新變種病毒株的傳染力竟然增加70%。強生（Boris Johnson）不得不在聖誕節前宣布疫情警報升至先前從沒有的第4級，等同封城，並取消防疫聖誕假。

強生19日下午召開記者會，宣布午夜後警報升級，倫敦市中心的攝政街、牛津街湧入最後一波採買人潮。

英國廣播公司（BBC）報導，31歲的柯林斯（Chloe Collins）和29歲丈夫傑米（Jamie Collins）選擇在2小時內迅速安排婚禮事宜，趕在疫情警報升級前舉辦婚禮。

柯林斯夫婦原本計畫9月6日舉辦婚禮，卻因為疫情已經3度改期。柯林斯說，聽到強生宣布20日就要升級至疫情警報第4級，「我們的心裡一沉」。

兩人飛快改變計畫，最終趕在晚間10時舉辦婚禮。柯林斯表示：「我這輩子從未感覺如此被愛且感恩。」兩人婚禮有15人觀禮，但有超過百人透過線上直播參加。

傑米表示，兩人原本計畫在沃特福德（Watford）的鄉間度假旅館舉辦婚體，邀請130名賓客。然而疫情爆發，限制僅有15人能參加婚禮，他們於是把日期改到11月22日。不過英格蘭地區11月宣布封城4周，婚禮於是又改到了12月20日。

柯林斯說，當強生19日下午宣布從20日起警報升級，她「都要吐了」，不過兩人的朋友出主意讓婚禮照常舉行。

她說：「我們開始打電話，看有沒有辦法解決，結果越來越多人答應幫忙。這是一個奇蹟，感覺像是一場夢。很多人耗費數年籌備婚禮，我們只花了2小時。」