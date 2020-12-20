多國祭出對英交通禁令 歐盟將召開危機應對會議

圖為20日倫敦聖潘克拉斯車站排隊人龍，欲搭上往法國的最後一班火車。(美聯社)

英國 出現2019 冠狀病毒疾病的新變種病毒株病例後，德國 、荷蘭及比利時等歐洲多國祭出對英交通禁令，歐盟 （EU）明天將召開危機應對會議協調一致措施。

英國首相強生（Boris Johnson）昨天召開記者會宣布，境內出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的新變種病毒株，可能比舊病毒株增加70%感染率。除了英國，南非也發現變種病毒。

荷蘭、比利時及義大利禁止來自英國班機入境後，德國及法國今天也宣布暫停與英國之間的航班，後續不排除有其它歐洲國家跟進。

歐洲理事會一位不具名官員今晚向媒體表示，歐盟成員國今天已針對向英國採取的交通禁令措施進行交流，明天歐盟將召開危機應對會議進一步討論，以協調一致性措施。

世界衛生組織（WHO）歐洲區域辦事處今天指出，在英國以外，丹麥也通報出現數起新病毒株的病例，歐洲各地疫情傳播速度劇烈而廣泛，各國必須加倍採取控制與預防措施。

此外，歐盟藥品管理局（EMA）明天也將開會，屆時可望建議核准美國輝瑞藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech共同研發的疫苗。

歐盟執委會副主席席納斯（Margaritis Schinas）先前已表示，如果藥品管理局開綠燈，執委會可以火速給予正式授權，「兩天內就能做到」，意味23日就可發出最終核准。

德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）說將於12月27 日起讓民眾接種疫苗。歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）則協調歐盟27國在27日一起展開疫苗接種工作，以確保沒有任何成員國落後，至於施打對象的優先順序，將由各國自行決定。