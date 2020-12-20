新種病毒失控！英國一天增3.5萬確診 為上周日2倍

圖為20日英國牛津街頭的民眾。（美聯社）

英國 出現2019冠狀病毒疾病的新變種病毒株，傳染力增加70%。根據最新數據，英國今天通報新增3萬5928人確診，不僅是有紀錄以來最高單日確診人數，也是上周同期的將近2倍。

歐盟（EU）多國今天紛紛宣布暫時禁止英國客機入境，包括愛爾蘭、德國、法國、義大利、荷蘭與比利時。歐盟將於明天上午召開會議，商討統一對策。

根據最新數據，英國今天新增3萬5928人確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎 ），且新增326人病故，確診總數來到204萬147例。相較下，一週前的周日通報確診數為1萬8447例，如今爆增至將近2倍。

英國廣播公司（BBC）報導，英格蘭公共衛生署主任陶艾爾（Yvonne Doyle）表示，確診數「急遽」攀升「相當令人憂心」。英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）今天稍早指出，新冠肺炎的新病毒株已經「失控」。

陶艾爾還說，英格蘭地區絕大多數的新確診病例出現在倫敦與東南部地區，但還無法推斷是否與新變種病毒有關。

英國今天的確診人數為新冠肺炎大流行以來最高單日紀錄，但據推測，今年春天第一波疫情 爆發時應該有過更高感染率，只是當時篩檢能量不足，因此沒有呈現真實數字。

英國首相強生（Boris Johnson）昨天宣布，倫敦及英格蘭東部、東南部等地區疫情警報等級今天起升至第4級，限制內容幾乎等同封城。蘇格蘭和威爾斯地區也相繼宣布緊縮限制，並取消5天鬆綁聖誕過節計畫，只開放聖誕節當天互訪。

就在英國當局宣布疫情警報升級的數小時後，荷蘭最快採取行動，宣布從今晨6時（美東時間20日零時）起禁止所有英國客機入境，禁令將維持至明年1月1日。

比利時隨後宣布從午夜起（美東時間20日晚6時）暫停來自英國的航班與列車入境。義大利外長迪馬尤（Luigi Di Maio）也在臉書宣布，政府將簽署文件，暫停英國客機入境。

愛爾蘭召開緊急會議後，宣布從午夜起，英國客機在48小時內禁止入境，「而且為了大眾健康著想，目前在英國的民眾，無論國籍，無論是由空路或陸路，應該暫時避免入境愛爾蘭」。

德國宣布從午夜起禁止英國客機降落，但貨機可繼續運行。法國從午夜起暫停所有與英國的交通聯繫，將施行48小時。奧地利也計畫禁止英國客機入境，目前正在研擬細節。