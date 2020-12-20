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時代的眼淚 紅藥水在日本走入歷史

記者蔡佩芳／台北即時報導
日刊體育報導，日本國內目前碩果僅存的製造商三榮製藥宣布，24日製造最後一批、25日分裝配送後，將不再生產「紅藥水」。圖／取自amazon
日刊體育報導，日本國內目前碩果僅存的製造商三榮製藥宣布，24日製造最後一批、25日分裝配送後，將不再生產「紅藥水」。圖／取自amazon

日本昭和時期最具代表性的外傷藥之一「紅藥水」即將走入歷史。日刊體育報導，日本國內目前碩果僅存的製造商三榮製藥宣布，24日製造最後一批、25日分裝配送後，將不再生產「紅藥水」。

紅藥水1939年被收入日本政府藥典，1960年代邁入鼎盛期，全國有超過百家藥廠製造販賣，三榮製藥一個月可出貨10萬瓶。紅藥水比起優碘，比較不刺激，成為家庭、保健室必備藥品，跌倒擦傷的小孩，上藥後膝蓋手肘染成一片紅色，一眼即知擦了紅藥水後，成為象徵，卡通「櫻桃小丸子」、電影「三丁目的夕陽」裡都曾描寫過這樣的畫面。

但在1971年，無色噴霧消毒水Makiron問世；加上紅藥水的原材料紅汞在製造過程會產生汞，因此，1973年起日本國內不再生產紅汞，必須從海外購入原料，紅藥水便逐漸被時代淘汰。邁入2000年後，日本國內僅剩三家製造商繼續生產紅藥水，其中一間在2015年倒閉，一間在2018年底宣布停產，三榮製藥成為最後一間。

雖然三榮製藥仍持續生產紅藥水至今，但因「關於汞的水俁公約」生效，締約國禁止生產及進出口含汞產品，12月31日起，紅藥水也列入管制項目，三榮製藥不得不宣布停產。

三榮製藥社長藤森博昭受訪時表示，雖然只有經歷過昭和時代的人們知道紅藥水，但各地仍有忠誠的使用者，(在傳出將停產後)收到許多愛用者信件表達不捨「讓我想起小時母親幫我擦紅藥水的回憶」、「我會珍重的使用」。上一代開發這項商品至今近70年，對停產感到十分遺憾。也謝謝過去這麼長時間使用者的眷顧愛用。

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