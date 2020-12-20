無獨有偶！澳門特首賀一誠 仍待北京安排述職

圖為澳門特首賀一誠（左）和中國國家主席習近平去年12月在澳門會面資料照。 新華社

香港特首林鄭月娥今年未如以往於12月赴北京 述職，有傳言指港府傳抗疫不力致北京延後安排。然而，澳門疫情 受控已久，特首賀一誠今天也指，仍等待北京安排述職。

今天是澳門特區成立21週年，賀一誠在慶祝酒會後受訪時，作上述表示。

綜合香港電台和商業電台報導，賀一誠對採訪媒體表示，今年因疫情關係未如往年赴北京述職，仍等待北京中央的安排。

港澳特首近年都在12月中旬前往北京述職，不過今年林鄭月娥遲遲未動身。多家港媒曾報導，指北京因香港疫情嚴重而延後安排述職；更有輿論指北京不滿林鄭月娥的抗疫工作表現。

但也有輿論認為述職時程延後，應和中國國家領導人行程，以及北京舉行中央經濟工作會議有關。

有分析便指，與香港一海之隔、疫情控制良好的澳門特首若也延後赴京，那香港因疫情遭延後述職的說法便不攻自破。

賀一誠今天在慶祝酒會上表示，2021年是中國「十四五」規劃，和澳門實施第二個5年規劃的起步之年，將進一步守正創新，增強澳門暢通國內大循環和聯通國際雙循環的功能。

他也指，要落實維護國家主權、安全、發展利益的憲制責任，鞏固愛國愛澳社會政治基礎，防範遏止外部勢力的滲透和干預。

此外，澳門政府也公布授勳名單，今年中國抗疫中，被視為精神領袖的中國工程院院士鍾南山，和澳門前特首崔世安，都獲頒最高榮譽的大蓮花榮譽勳章。