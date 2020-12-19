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不能訪友！疫情升溫 英格蘭取消聖誕防疫假

中央社／倫敦19日專電
英相強生19日宣布倫敦疫情警報等級20日起升級至第四級，取消聖誕防疫假。圖為19日倫敦攝政街上的購物人潮。（歐新社）
英相強生19日宣布倫敦疫情警報等級20日起升級至第四級，取消聖誕防疫假。圖為19日倫敦攝政街上的購物人潮。（歐新社）

英相強生（Boris Johnson）今天宣布倫敦疫情警報等級明天起升級至第四級之後，蘇格蘭和威爾斯也相繼宣布取消五天鬆綁聖誕過節計畫，只開放在聖誕節當天互訪。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）出現傳播速度更快的新變種病毒株，強生宣布從明天起，倫敦、英格蘭東部與東南部部分地區將進入新的疫情警報等級，也是先前所沒有的第四級，等同於11月實施的封城，所有非必要商店必須關閉。

繼英格蘭之後，蘇格蘭與威爾斯也相繼宣布，防疫聖誕假將僅放聖誕節當天。

英格蘭、威爾斯、蘇格蘭與北愛爾蘭政府原本於11月底達成共識，決定放五天防疫聖誕假，讓民眾在12月23日至27日內互訪，最多可達三個家庭。然而計畫趕不上變化，如今五天防疫假縮減至一天，三個家庭也縮減至兩個家庭。倫敦等被劃入第四級的英格蘭地區則是根本沒有聖誕防疫假，只能和自家人過節。

蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）晚間宣布，過完聖誕節之後，蘇格蘭從26日將立刻開始實施最嚴格限制措施。

蘇格蘭最高的第四級限制措施包括禁止民眾在室內互訪；兩家人可以在室外見面，上限六人，12歲以下兒童不計算在內。餐廳、咖啡館、酒吧等必須關閉。餐廳可提供外帶，但必須嚴格遵守社交距離且配戴口罩。所有假日娛樂場所不開放遊客使用，但旅館和餐飲業可開放供洽公人士使用。

她並表示，在過節期間，蘇格蘭民眾將禁止到英國其他地區旅遊。

威爾斯則是宣布從20日起開始封城，所有非必要商店、健身房、娛樂場所、餐飲業等立刻關閉，僅開放聖誕節讓2個家庭民眾會面，並呼籲民眾「待在家裡」，只有必要時才出門。

威爾斯雖然開放民眾在聖誕節當天，到威爾斯以外地區（若當地准許外地民眾進入）訪友，但禁止在外過夜，必須當天來回。

聖誕節 防疫 倫敦

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