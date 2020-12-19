英變種病毒株傳染力增70% 未更致命疫苗仍有效

19日的倫敦街頭，剛下過雨，地上一灘積水映照出戴口罩走在路上的行人。(美聯社)

英國 首相強生和頂尖科學家今天表示，境內出現傳播速度更快的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變種病毒株，傳染力增加達70%，但據信不會更致命，且疫苗 應該仍然有效。

強生（Boris Johnson）和英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）表示，新變種病毒株是透過英格蘭公共衛生署（Public Health England）病毒基因組監測發現，如今證實它較原先病毒株更容易傳染。

(影音來源：世界新聞網何卓賢)

強生在記者會上宣布對數百萬人實施更嚴格防疫限制措施時表示：「尚無證據顯示，它會造成更嚴重症狀或更高死亡率，但它的確似乎更容易傳染。」

強生又說：「雖然仍有相當不確定性，但它的傳染力可能較舊變種高出70%。這只是初步資料，有待進一步評估。」

統計資料顯示，英國境內確診病例過去2周劇增。

英國首席科學官瓦朗斯（Patrick Vallance）指出，COVID-19疫苗似乎仍足以引發有效對抗新變種病毒的免疫反應。

瓦朗斯表示：「我們認為在其他國家或許也存在（此變種病毒株）。它或許是源自此間，但我們無法確定。」

瓦朗斯又說：「包括倫敦 、英格蘭東南部和英格蘭東部等英格蘭部分地區，新變種病毒株已變成主流。新病毒株快速擴散，它快速傳播，導致住院病患激增。」

「但無證據顯示，相較於其他病毒株，它會引發更嚴重症狀，造成更多住院治療以及引發更多麻煩。它基本上看似相同。」