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出現傳播更快變種病毒株 英相宣布倫敦警報升級

中央社倫敦19日專電
英相強生19日召開臨時記者會，宣布倫敦疫情警報等級明天起升級至第4級，先前宣布的5天鬆綁聖誕過節計畫也將取消。(美聯社)
英相強生19日召開臨時記者會，宣布倫敦疫情警報等級明天起升級至第4級，先前宣布的5天鬆綁聖誕過節計畫也將取消。(美聯社)

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）出現傳播速度更快的新變種病毒株，英相強生今天宣布倫敦疫情警報等級明天起升級至第4級，先前宣布的5天鬆綁聖誕過節計畫也將取消。

影片來源：YouTube BBC頻道

強生（Boris Johnson）下午召開臨時記者會宣布，由於新變種病毒株出現，英格蘭東南部地區過去幾天確診案例飆升，「（新變種病毒株）可能比舊病毒株增加70%感染率」；但他也表示，沒有證據顯示新變種病毒株更加致命，或是會讓疫苗失效。

然而，為了儘快遏止疫情蔓延，強生宣布，從明天起，倫敦、英格蘭東部與東南部包括肯特郡（Kent）、艾塞克斯郡（Essex）、貝德福德郡（Bedfordshire）等地區將進入新的疫情警報等級，也是先前所沒有的第4級。

所謂第4級幾乎等同英格蘭在11月實施的封城。強生表示，第4級疫情警報地區居民不可到其他地區旅遊，其他地區居民也不可進入第4級地區。民眾僅可與非同住的人在室外見面，人數僅限1人。

他表示，除了建築工人等無法在家工作者，民眾應該儘量在家工作。所有非必要商店，像是理髮店、美甲沙龍、室內健身房，以及娛樂場所等必須關閉。這些限制將實施2周，於30日重新評估。

強生也表示：「我們的聖誕節計畫將無法繼續實施。」英格蘭、威爾斯、蘇格蘭與北愛爾蘭政府於11月底達成共識，決定放5天防疫聖誕假，讓民眾在12月23日至27日內互訪，最多可達3個家庭，但必須成員固定。

強生直到上周都不願意鬆口取消計畫，稱不讓家人團聚「太不人道」，但在昨天緊急會議後，他今天宣布計畫必須取消。

他表示：「我知道這有多讓人失望，但在這次疫情當中，我們一直強調必須讓科學領導。當病毒改變攻擊方式，我們也必須改變應對方式。身為你們的首相，我認為別無其他選擇。」

在第4級地區，民眾將不可與任何非同住民眾見面。第1、2、3級地區居民可以互訪的天數，則從原本的5天縮減至僅限聖誕節當天，且第4級居民將被排除在互訪成員之外。

根據最新數據，英國今天新增2萬7052人確診，534人病故。總計病故人數6萬7075人，累計確診200萬4219例，突破200萬大關。

疫情 倫敦 聖誕節

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