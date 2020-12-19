爭搶8億元！英歐貿易談判進入關鍵48小時

英國首相強生（左）要歐盟提出漁權新方案。（Getty Images）

英國 廣播公司（BBC）報導，英國脫歐後的英歐貿易協議 談判19日進入關鍵48小時，歐洲議會表明，如果英國希望貿易協議在今年底前獲得通過，最遲20日要提出協議草案文本。目前雙方談不攏的主要是漁權，尤其是雙方新的漁業協議需要幾年逐步實施。

歐盟 英國脫歐事務首席談判代表巴尼耶18日在歐洲議會說，現在是英歐貿易談判的「成敗關鍵」，雖然仍「可能」談成，但「非常不易」。

歐盟主張，漁業協議過渡期應拉長。巴尼耶說，如果英國限縮歐盟漁船的漁場，歐盟會對想進入歐盟共同市場的英國企業設下更多限制。英國首相強生則要求歐盟，提出尊重英國自主權的新方案。

如果英歐談成貿易協議，協議須在年底前獲得英國和歐盟所有成員國國會批准，才能生效。

如果明年1月1日，英國在沒有英歐貿易協議的情況下結束脫歐過渡期，正式脫離歐盟，英歐貿易關係就只能依照世界貿易組織（WTO）條款，英國從歐盟進口和出口到歐盟的產品都會因為被課關稅而變貴，此外，歐盟漁船將不能進入英國水域，英國漁船也不能進入歐盟水域。

歐盟漁船每年在英國水域捕到的漁獲約值6億5000萬歐元（約8億美元），英國要求歐盟放棄大部分位在英國水域的漁場，而且每年重新談判漁場範圍，歐盟8個成員國對此不滿。歐盟提議把在英國水域漁獲的1成8讓給英國，英國則堅持歐盟應放棄6成。