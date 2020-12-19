9歲YouTuber遜掉了？6歲YouTuber創觀看人次紀錄
俄國媒體RT報導，根據富比世（Forbes）最新收入最高YouTuber名單，俄裔美籍六歲女童安娜塔西亞・拉辛斯卡雅不僅入圍，也創下390億觀看次數紀錄，是富比世榜上觀看人次最多的YouTuber。
拉辛斯卡雅是全球收入第七的的YouTuber，化名「Nastya」經營YouTube頻道。她的頻道Like Nastya今年產生390億觀看次數，是所有富比世榜上觀看次數最多的YouTuber。據稱截至本月，拉辛斯卡雅12個月內的收入達到1850萬美元。
拉辛斯卡雅在俄國南部城市克拉斯諾達出生，現居於美國佛州。「Like Nastya」頻道目前由拉辛斯卡雅的家人經營，擁有6580萬訂閱者。該頻道訂閱數也是富比世榜單中訂閱數最多的YouTube頻道。
Like Nastya頻道影片主要記錄拉辛斯卡雅的喜好、拉辛斯卡雅的父親玩樂高積木及做家務等影片。近來頻道也有以孩童能理解的方式解釋新冠肺炎疫情影片。
富比世稱Nastya的影片「多采多姿」且「表情豐富」，影片語言淺顯易懂，也適合全球孩童觀看。
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