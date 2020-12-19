疫情、脫歐、聖誕3夾擊 英皇家郵政遭海量包裹淹沒

港口因脫歐和疫情導致作業大亂，運載海外寄來食物和禮物的卡車仍在排隊等候入關，車隊綿延32公里長。路透

受到新冠肺炎疫情 影響，英國早有越來越多民眾轉向網路採買生活用品，隨著聖誕節接近，採購清單又多出大餐食材與禮物，導致等候遞送的包裹爆量。有網友在社群媒體貼出照片，顯示郵包堆積如山，令英國皇家郵政 陷入癱瘓。

每日郵報報導，一位工作人員貼出布里斯托的皇家郵政設施，可見到郵袋堆成一座小山，高到快要蓋過辦公室的門，遠處牆邊的貨架也都堆滿包裹。

另一張曼徹斯特分揀中心的照片則顯示，辦公桌一帶已被信件與郵袋淹沒，一張照片可看到，某處分揀中心已經無法容納更多郵件，工作人員顧不得下雨或被偷的風險，只能把大量包裹先暫時堆放在停車場與辦公大樓之間的戶外走廊。

貼出照片的通訊工人聯盟（CWU）幹部直指亂象來自「疫情+聖誕+破紀錄流量」，「我們在皇家郵政的成員正面對史無前例的工作量，他們盡一切所能確保英格蘭的物流連結」。

CWU代表也大吐苦水，直指他們不可能預料到包裹爆量，再加上疫情越演越烈和安全防疫措施，讓整個宅配過程複雜到有如噩夢。

據報英格蘭消費者今年大舉轉向電商，佳節期間的網路購物更首度超越實體店面，線上訂單預期增幅達50%，郵務與郵遞系統多出約2億個包裹，皇家郵政增聘3.3萬名派遣人員仍不堪應付。線上超市配送能力也在佳節前夕告急，宅配業者不是無力接單，就是25日後才能送到消費者手中。

同時，港口因脫歐和疫情導致作業大亂，運載海外寄來食物和禮物的卡車仍在排隊等候入關，車隊綿延32公里長，據稱8月下單的聖誕禮物到現在都未入關。