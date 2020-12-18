瑞典終於緊張了 首次建議戴口罩

瑞典首相勒文18日公布了多項措施以防止新冠疫情進一步惡化，瑞典公共衛生局當天首次就疫情防控提出戴口罩的建議。圖為瑞典一購物中心。(Getty Images)

瑞典 首相勒文18日公布了多項措施以防止新冠疫情 進一步惡化，瑞典公共衛生局當天首次就疫情防控提出戴口罩的建議。

勒文當天在新聞發布會上表示，他希望瑞典民眾都能意識到目前疫情的嚴重性。如果新措施無法得到有效執行，政府將關閉更多公共場所。

瑞典公共衛生局局長卡爾松對新措施做了詳細介紹，包括高中以上教育實施遠程上課、商場等大型購物場所限制人流並取消聖誕節和新年期間的減價促銷活動、餐廳晚上8點以後禁止賣酒等，這些措施將於24日起執行。公共衛生局還自今年初疫情暴發以來首次提出戴口罩的建議，要求乘坐公共交通的乘客自明年1月7日起，在「高度擁擠和無法保持社交距離 的情況下」戴口罩。

瑞典公共衛生局18日公布的新冠疫情數據顯示，該國過去24小時新增確診病例1萬0335例，累計確診36萬7120例；新增死亡病例103例，累計死亡8011例。

瑞典累計新冠確診病例和死亡病例目前均居北歐五國之首。瑞典公共衛生局一直以「未能有科學研究依據」為由不建議民眾戴口罩。隨著第二波疫情到來和確診病例迅速增加，瑞典政府成立了「新冠事務調查委員會」，該委員會在不久前發佈的一份報告中說，「在新冠疫情下瑞典未能很好地保護老年人，致使高達90%的死亡病例是老年人」。瑞典國王卡爾16世·古斯塔夫17日發表電視講話表示，瑞典「抗擊新冠疫情失敗了」。