「精英」注射輝瑞 小老百姓打中國疫苗？ 土耳其駁斥

土耳其衛生部長克扎駁斥將對「精英」提供輝瑞疫苗，對小老百姓施打中國疫苗的說法。（路透）

土耳其採購的中國 新冠疫苗 正進行第三期人體試驗，報導指出，民眾擔憂效力和安全性。衛生部長克扎駁斥將對「精英」提供輝瑞疫苗，對小老百姓施打中國疫苗的說法。

獨立新聞網站Bianet報導，土耳其藥品及醫療器材局（Medicines and Medical Devices Agency）18日在官方公報中公布修正「人類用藥許可條例」，增列「特殊情況下許可」條款。此舉使得土耳其向科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）採購的疫苗，可於完成人體試驗前就展開接種工作。

衛生部18日公布新冠疾病（COVID-19）疫情通報顯示，過去24小時新增2萬6410起病例、246人病故，單日死亡數連續5天創新高；累計198萬2090例、1萬7610人死亡。境內累計通報病例數料於19日突破200萬例大關。

土耳其向北京 科興採購5000萬劑疫苗。衛生部長克扎（Fahrettin Koca）10日公布接種計畫時表示，其中首批2000萬劑將於12月和明年1月到貨；第2批1000萬劑明年2月到貨。

北京科興疫苗仍在進行第三期人體試驗。Bianet報導，上述採購協議讓土耳其民眾尤其擔憂疫苗效力和安全性，因為第3期臨床試驗結果尚未公布。

親政府的土耳其語「自由日報」（Hurriyet）17日刊登克扎專訪，他駁斥將對「精英」提供美國輝瑞藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech合作的2019冠狀病毒疾病疫苗，小老百姓只能施打中國疫苗的說法。

他說：「會依據某些標準對民眾進行接種，諸如風險、年齡和健康情況，而不是根據他們的階級。」

總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）曾表示，他自己將會接種疫苗，以提升民眾對疫苗安全性和效力的信心。他當時表示，土耳其將會引進一系列不同的疫苗。

另外，也有人揣測，土耳其採購的首批中國疫苗已經到貨，與政府關係密切的民眾早就開始施打。但是克扎重申，本地實驗室和機構檢驗通過之前，不會批准此一潛在疫苗。