日本新潟大雪 受困駕駛將被送往飯店避難

日本大雪造成行經新潟縣的高速公路數百輛車受困逾40小時，日本政府已在協調將受困駕駛人接到飯店等地點避難；另外，東日本高速公路公司社長小畠徹說，預估明天上午恢復通車。 路透

日本 大雪造成行經新潟縣的高速公路數百輛車受困逾40小時，日本政府已在協調將受困駕駛人接到飯店等地點避難；另外，東日本高速公路公司社長小畠徹說，預估明天上午恢復通車。

關越自動車道（類似高速公路）從16日下午開始出現大量車輛因雪無法行駛，最嚴重時曾造成雙向回堵約15公里。東日本高速公路公司表示，關越自動車道位於新潟縣內路段，從小出交流道到鹽澤石打交流道間往東京 方向車道，截至日本時間今天上午10時止，仍有約1000輛汽車 受困大雪，無法動彈。

日本電視台獨家報導，中央政府認為今天要讓所有車輛脫困有難度，已開始進行協調，希望派遣巴士到現場，將受困駕駛人載往鄰近飯店避難。

共同社報導，日本內閣官房長官加藤勝信今天說，正跟新潟縣政府等單位協調，用巴士將受困高速公路的駕駛人，全數載往飯店等地避難。

另外，日本放送協會（NHK）報導，小畠徹下午舉行記者會說，截至下午3時止，還有約670輛汽車受困，將在解決車輛受困及完成除雪後，明天上午恢復全線通行。

對關越自動車道這麼長時間無法通行，小畠也在記者會上對受困駕駛人表達誠摯歉意。

他說，受困車輛最多的時間出現在17日下午約1時30分，大約有2100輛；至於受困原因，主要是無法預測一天就能降下這麼多的雪量。