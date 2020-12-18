我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

潘斯夫婦接種新冠疫苗 稱「沒任何感覺」

1張圖看疫情：全美確診破1721萬 死亡逾31萬

日本新潟大雪 受困駕駛將被送往飯店避難

中央社 / 東京18日綜合外電報導
日本大雪造成行經新潟縣的高速公路數百輛車受困逾40小時，日本政府已在協調將受困駕駛人接到飯店等地點避難；另外，東日本高速公路公司社長小畠徹說，預估明天上午恢復通車。 路透
日本大雪造成行經新潟縣的高速公路數百輛車受困逾40小時，日本政府已在協調將受困駕駛人接到飯店等地點避難；另外，東日本高速公路公司社長小畠徹說，預估明天上午恢復通車。 路透

日本大雪造成行經新潟縣的高速公路數百輛車受困逾40小時，日本政府已在協調將受困駕駛人接到飯店等地點避難；另外，東日本高速公路公司社長小畠徹說，預估明天上午恢復通車。

關越自動車道（類似高速公路）從16日下午開始出現大量車輛因雪無法行駛，最嚴重時曾造成雙向回堵約15公里。東日本高速公路公司表示，關越自動車道位於新潟縣內路段，從小出交流道到鹽澤石打交流道間往東京方向車道，截至日本時間今天上午10時止，仍有約1000輛汽車受困大雪，無法動彈。

日本電視台獨家報導，中央政府認為今天要讓所有車輛脫困有難度，已開始進行協調，希望派遣巴士到現場，將受困駕駛人載往鄰近飯店避難。

共同社報導，日本內閣官房長官加藤勝信今天說，正跟新潟縣政府等單位協調，用巴士將受困高速公路的駕駛人，全數載往飯店等地避難。

另外，日本放送協會（NHK）報導，小畠徹下午舉行記者會說，截至下午3時止，還有約670輛汽車受困，將在解決車輛受困及完成除雪後，明天上午恢復全線通行。

對關越自動車道這麼長時間無法通行，小畠也在記者會上對受困駕駛人表達誠摯歉意。

他說，受困車輛最多的時間出現在17日下午約1時30分，大約有2100輛；至於受困原因，主要是無法預測一天就能降下這麼多的雪量。

日本 汽車 東京

上一則

超好心！公車司機繞道送迷路女子去看媽

延伸閱讀

日本探測器採集至少5.4公克小行星沙粒

日本探測器採集至少5.4公克小行星沙粒
台商投資大陸「逆勢增」 連5月正成長

台商投資大陸「逆勢增」 連5月正成長
富士4D醫療按摩椅聖誕新年酬賓

富士4D醫療按摩椅聖誕新年酬賓

日本這場大雪 把單層巴士變「雙層座位」

日本這場大雪 把單層巴士變「雙層座位」

熱門新聞

美國總統川普11日簽署行政命令，讓今年12月24日成為聯邦假日。（美聯社）

大方送！川普把平安夜定為聯邦假日

2020-12-13 05:47
當年還是王儲的泰王瓦吉拉隆功（左）和妻子西拉米（右）及年幼的提幫功王子（前）合照。（取材自臉書）

泰國「宮鬥」新發展！國王傳言要「出家廢妃」復位

2020-12-13 04:35
印尼南蘇拉威西省發生一起孕婦遭7間醫院拒絕治療，造成「一屍兩命」的憾事。 示意圖／ingimage

她懷胎9月遭7醫院拒收 等不到病床最後一屍兩命

2020-12-14 06:30
緯創資通有限公司。 （本報檔案照）

印度時報：緯創印度iPhone廠驚傳暴動

2020-12-12 10:28
23歲母親只因3歲女兒影響到自己飲酒狂歡，竟把女兒趕出家門，讓她在零下負15度的氣溫下獨自待在走廊上活活被凍死。圖擷自每日郵報

影響大人狂歡 狠母將3歲女兒棄零下15度走廊凍死

2020-12-13 08:31
摩納哥夏琳王妃近日於公開活動中，展示自己全新的「龐克頭」，前衛的造型引起熱議。(歐新社)

摩納哥王妃超前衛的！剃了「龐克頭」半邊頭髮不見

2020-12-18 02:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普想發2000元現金紓困 最後1分鐘被擋

川普想發2000元現金紓困 最後1分鐘被擋
不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課

不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課
驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金

驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金
傳川普1/20拒離開白宮 要報復共和黨「背叛者」

傳川普1/20拒離開白宮 要報復共和黨「背叛者」
傳潘斯1月6日為拜登確認當選後 旋即搭機出訪一周

傳潘斯1月6日為拜登確認當選後 旋即搭機出訪一周