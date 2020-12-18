我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

潘斯夫婦接種新冠疫苗 稱「沒任何感覺」

1張圖看疫情：全美確診破1721萬 死亡逾31萬

英國脫歐貿易談判 歐盟代表：現在是關鍵時刻

中央社 / 布魯塞爾18日綜合外電報導
歐洲聯盟（EU）和英國能達成貿易協議的時間所剩無幾，歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）今天警告，英國脫歐（Brexit）貿易談判正處於「關鍵時刻」。 美聯社
歐洲聯盟（EU）和英國能達成貿易協議的時間所剩無幾，歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）今天警告，英國脫歐（Brexit）貿易談判正處於「關鍵時刻」。 美聯社

歐洲聯盟（EU）和英國能達成貿易協議的時間所剩無幾，歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）今天警告，英國脫歐（Brexit）貿易談判正處於「關鍵時刻」。

法新社報導，巴尼耶向歐洲議會（EuropeanParliament）表示：「現在是關鍵時刻。」

「我們剩下非常少時間，只剩幾個小時能進行這些協商…如果您們希望協議能在明年1月1日生效的話。」

巴尼耶說，漁權問題仍是主要癥結點，他說：「如果歐洲漁民不被允許進入這些（英國）海域的話，我不認為這是公平的，也讓人無法接受。」

他表示，英國公司在其他貿易領域將「穩定保有自身權益」，歐盟漁民卻將喪失可進入英國水域的保證。

巴尼耶在與歐洲議會議員（MEP）會面後，立即與英國代表佛羅斯特（David Frost）展開最後談判。

英國和歐盟談判代表就英國脫歐後貿易協議中的公平競爭監管部分已拉近彼此距離，然而在漁權問題上雙方仍存在嚴重分歧。

英國今年1月已正式脫離歐盟，但自此之後尚屬過渡期，英國仍繼續參與歐盟單一市場和關稅同盟，意味雙邊貿易、旅行和商業等規定維持不變。

然而過渡期將於今年12月31日結束，屆時若無協議保障英國和歐盟每年規模約1兆美元的貿易免於關稅與配額措施，雙方企業都將受累。

英國 歐盟 貿易協議

上一則

普亭年度開講 曝還沒打疫苗、要納瓦尼死他早沒命

下一則

超好心！公車司機繞道送迷路女子去看媽

延伸閱讀

全球首例！空汙真的可怕 「殺死」英國9歲女童

全球首例！空汙真的可怕 「殺死」英國9歲女童
歐洲逾50萬人染疫亡 歐盟27日開打疫苗

歐洲逾50萬人染疫亡 歐盟27日開打疫苗
美元指數貶破90 兩年半新低

美元指數貶破90 兩年半新低
點頭了！Google收購Fitbit 通過歐盟反托辣斯審查

點頭了！Google收購Fitbit 通過歐盟反托辣斯審查

熱門新聞

美國總統川普11日簽署行政命令，讓今年12月24日成為聯邦假日。（美聯社）

大方送！川普把平安夜定為聯邦假日

2020-12-13 05:47
當年還是王儲的泰王瓦吉拉隆功（左）和妻子西拉米（右）及年幼的提幫功王子（前）合照。（取材自臉書）

泰國「宮鬥」新發展！國王傳言要「出家廢妃」復位

2020-12-13 04:35
印尼南蘇拉威西省發生一起孕婦遭7間醫院拒絕治療，造成「一屍兩命」的憾事。 示意圖／ingimage

她懷胎9月遭7醫院拒收 等不到病床最後一屍兩命

2020-12-14 06:30
緯創資通有限公司。 （本報檔案照）

印度時報：緯創印度iPhone廠驚傳暴動

2020-12-12 10:28
23歲母親只因3歲女兒影響到自己飲酒狂歡，竟把女兒趕出家門，讓她在零下負15度的氣溫下獨自待在走廊上活活被凍死。圖擷自每日郵報

影響大人狂歡 狠母將3歲女兒棄零下15度走廊凍死

2020-12-13 08:31
摩納哥夏琳王妃近日於公開活動中，展示自己全新的「龐克頭」，前衛的造型引起熱議。(歐新社)

摩納哥王妃超前衛的！剃了「龐克頭」半邊頭髮不見

2020-12-18 02:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普想發2000元現金紓困 最後1分鐘被擋

川普想發2000元現金紓困 最後1分鐘被擋
不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課

不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課
驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金

驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金
傳川普1/20拒離開白宮 要報復共和黨「背叛者」

傳川普1/20拒離開白宮 要報復共和黨「背叛者」
傳潘斯1月6日為拜登確認當選後 旋即搭機出訪一周

傳潘斯1月6日為拜登確認當選後 旋即搭機出訪一周