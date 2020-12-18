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普亭年度開講 曝還沒打疫苗、要納瓦尼死他早沒命

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯總統普亭17日透過視訊和現場提問舉行年度開講。路透
俄羅斯總統普亭17日透過視訊和現場提問舉行年度開講。路透

俄羅斯總統普亭17日召開年度馬拉松記者會，強調自己還沒有打本國製的新冠疫苗是有理由的，也指反對派要角納瓦尼被官方暗殺小組下毒的指控不實，稱如果真是俄國情報員下手，納瓦尼早就沒命了。

儘管國外專家抨擊俄羅斯開發的Sputnik V新冠疫苗沒有進行足夠的實驗，普亭仍強調Sputnik V很安全、效力也高達97%，現在可供市民接種，但專家推薦施打對象是65歲以下的民眾，他現在已68歲，因此資格不符，「再講一次，我是守法的市民，我聽從專家的推薦，這是我還沒打疫苗的原因。只要可以打，我一定會打。」

影片來源：聯合新聞網

針對獨立調查機構《叮噹貓》指俄羅斯聯邦安全局（FSB）便衣暗殺小組多次跟蹤納瓦尼後投毒，普亭則指出，如果納瓦尼得到美國特務支援是真的，美國特務就該看著他，同時不屑地表示，「這不代表有必要對他下毒，誰要理他啊？如果我們想，早就搞定了。」

普亭在記者會也強調，俄羅斯駭客並未在2016年幫助川普當選，也沒有介入這個偉大國家的內部事務，直指相關說法是不承認川普當選合法性，也是破壞美俄關係的推測與藉口。

普亭在會後另外受訪時承認，還不知道俄國要如何跟拜登新政府建立關係，但重申畢生從政的拜登很有經驗，也指一個眾所皆知的公式叫「扈從造就國王」，就看拜登怎麼打造他的團隊，還說俄方能認出拜登內閣重要職位的候選人，對他們很了解，不管怎樣都合作過，「我們不預期出現任何意外。」

普亭 拜登 俄羅斯

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