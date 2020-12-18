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「殭屍版裘莉」獲釋 認了照片都是靠修圖、化妝

編譯周辰陽／即時報導
綽號「殭屍安潔莉娜裘莉」的伊朗女網紅塔芭爾（左）日前被判10年有期徒刑，17日獲准交保出獄後受訪，親口承認網友多年來的懷疑：過去她上傳的乾癟怪異自拍照（右）全是修圖與化妝的產物。(翻攝：Rokna.net)
綽號「殭屍安潔莉娜裘莉」的伊朗女網紅塔芭爾（左）日前被判10年有期徒刑，17日獲准交保出獄後受訪，親口承認網友多年來的懷疑：過去她上傳的乾癟怪異自拍照（右）全是修圖與化妝的產物。(翻攝：Rokna.net)

綽號「殭屍安潔莉娜裘莉」（Zombie Angelina Jolie）的伊朗女網紅塔芭爾（Sahar Tabar）日前被判坐牢10年，17日獲准交保出獄後，就跟家人一起受訪，親口承認網友多年來的懷疑：過去她上傳的乾癟怪異自拍照全是修圖與化妝的產物。

太陽報報導，這是本名吉斯凡（Fatemeh Khishvand）的塔芭爾數年來首度公開露面。她在Rokna.net網站訪談坦承，「這是Photoshop與化妝，我每次發布照片前，都會用越來越滑稽的方式，在自己臉龐繪畫」，「這是一種表現自我的方式和一種藝術，粉絲知道那不是我的真面目。」

塔巴爾還表示，「我甚至沒想過變得像裘莉，也不要像是『地獄新娘』（Corpse Bride）的卡通角色。」

據報塔芭爾2017年開始走紅，最開始自稱動過約50次整形手術，讓自己的外貌更接近偶像安潔莉娜裘莉，還因此登上國際新聞，接下來的照片則有如走火入魔，面貌越來越骨瘦如柴，變得跟殭屍一樣，但網友常發現照片背景有些不自然，猜測她使用一些了不起的化妝技術，再利用修圖軟體動手腳。

塔芭爾後來發布自己本來面貌與修圖後的對比影像，承認之前的照片都經過修圖和化妝，目的是「開玩笑」，最後於2019年被捕，接受官媒訪談時表達悔意，指母親要她別再發修圖過的照片，但是她沒聽話，稱陌生人或朋友的言語有時比雙親更重要，但許多人仍認為她是「被道歉」。

塔巴爾12日被判犯下腐化年輕人與不尊重國家等罪，必須坐牢10年，但當局疑似受到巨大的媒體壓力，17日就播放她出獄的畫面。委任律師向太陽報表示，她服刑15個月後獲准交保，強調她是天才少女，懂得為自己的目的善用社群媒體

裘莉 社群媒體 伊朗

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