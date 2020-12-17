我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美單日確診逼近25萬 死亡破31萬 雙雙創新高

新獲提名的白宮顧問確診 本周曾與拜登同赴喬州

英國9歲女童被空汙「殺死」 全球首例

編譯羅方妤／綜合17日電
九歲女童艾拉2013年因哮喘離世，母親羅莎蒙上月30日捧著存放女兒遺照的手機。（Getty Images）
九歲女童艾拉2013年因哮喘離世，母親羅莎蒙上月30日捧著存放女兒遺照的手機。（Getty Images）

紐約時報報導，英國官員表示，九歲女童艾拉．阿杜–季希–戴布拉在二○一三年因空氣汙染誘發致命哮喘離世，成為英國和全球首例正式名列因空氣汙染死亡案例。

這是判決的里程碑，也讓每年數百萬因空氣汙染加速死亡的其中一人留名。英國法律專家表示，判決可能開啟汙染受害者和其家屬的訴訟之門。

中央社報導，哮喘患者艾拉一家住在倫敦東南的路宜申區，住處離常塞車的交通要道南環路不到卅公尺。她在短短不到三年內就醫近卅次，且生前哮喘反覆發作，於二○一三年二月離世。

驗屍官巴洛十六日在結論時表示，空氣汙染顯著誘發並加劇艾拉哮喘，她一直暴露在超過世界衛生組織（ＷＨＯ）標準的二氧化氮和空氣微粒中。

巴洛結論稱：「艾拉暴露環境的二氧化氮和空氣微粒主要來源是交通排放。」

ＷＨＯ指出，空氣汙染造成的影響估計每年導致全球約七百萬人死亡，導致艾拉死亡的周圍環境空氣汙染，「估計每年使四百廿萬人死於中風、心臟病、肺癌和慢性呼吸道疾病」。

由於判決結果使空氣汙染和特定死亡案例直接相關，法律和衛生專家讚揚十六日判決是英國和其他國家的里程碑。聯合國環境規劃署去年寫道，若相關當局宣布，艾拉死因是空氣汙染，這將是「空氣汙染首度明確和某人死亡有關」。

在二○一四年，艾拉的首度驗屍報告認定，她死於急性呼吸道症候群。但法庭去年推翻這項判決，巴洛在十六日裁定艾拉「因過度暴露於空氣汙染，誘發哮喘死亡」。

空氣汙染 英國 紐約時報

上一則

馬克宏確診後首露面「看起來疲憊」第一夫人檢測陰性

延伸閱讀

跨國合作 緝獲逾4億元毒品

跨國合作 緝獲逾4億元毒品
英國小姊妹寫聖誕卡寄天堂 「亡父」竟回信

英國小姊妹寫聖誕卡寄天堂 「亡父」竟回信
本來只能掃地的教授

本來只能掃地的教授
冬天不能沒有「格紋衣」 英國夏綠蒂小公主也愛

冬天不能沒有「格紋衣」 英國夏綠蒂小公主也愛

熱門新聞

美國總統川普11日簽署行政命令，讓今年12月24日成為聯邦假日。（美聯社）

大方送！川普把平安夜定為聯邦假日

2020-12-13 05:47
當年還是王儲的泰王瓦吉拉隆功（左）和妻子西拉米（右）及年幼的提幫功王子（前）合照。（取材自臉書）

泰國「宮鬥」新發展！國王傳言要「出家廢妃」復位

2020-12-13 04:35
印尼南蘇拉威西省發生一起孕婦遭7間醫院拒絕治療，造成「一屍兩命」的憾事。 示意圖／ingimage

她懷胎9月遭7醫院拒收 等不到病床最後一屍兩命

2020-12-14 06:30
緯創資通有限公司。 （本報檔案照）

印度時報：緯創印度iPhone廠驚傳暴動

2020-12-12 10:28
23歲母親只因3歲女兒影響到自己飲酒狂歡，竟把女兒趕出家門，讓她在零下負15度的氣溫下獨自待在走廊上活活被凍死。圖擷自每日郵報

影響大人狂歡 狠母將3歲女兒棄零下15度走廊凍死

2020-12-13 08:31
俄羅斯YouTuber列舍特尼科夫（圖右）2日為了獲得粉絲打賞，竟將懷孕女友格里戈耶娃（圖左）反鎖在攝氏零下幾度的室外，釀成一屍兩命的慘劇。翻攝自YouTube

為錢惡整女友致凍死還施暴！俄渣男實況主下場曝光

2020-12-11 06:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美國首例 她打輝瑞疫苗10分鐘…送進加護病房

美國首例 她打輝瑞疫苗10分鐘…送進加護病房
9000億新方案快談妥了！擬發600～700元紓困金

9000億新方案快談妥了！擬發600～700元紓困金
Google當機 在屋內快被凍壞…「被禁的華為」救了他

Google當機 在屋內快被凍壞…「被禁的華為」救了他
高度傳染性疾病在疫苗問世後多久絕跡？圖表告訴你

高度傳染性疾病在疫苗問世後多久絕跡？圖表告訴你
不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課

不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課