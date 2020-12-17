英國9歲女童被空汙「殺死」 全球首例

九歲女童艾拉2013年因哮喘離世，母親羅莎蒙上月30日捧著存放女兒遺照的手機。（Getty Images）

紐約時報 報導，英國 官員表示，九歲女童艾拉．阿杜–季希–戴布拉在二○一三年因空氣汙染 誘發致命哮喘離世，成為英國和全球首例正式名列因空氣汙染死亡案例。

這是判決的里程碑，也讓每年數百萬因空氣汙染加速死亡的其中一人留名。英國法律專家表示，判決可能開啟汙染受害者和其家屬的訴訟之門。

中央社報導，哮喘患者艾拉一家住在倫敦東南的路宜申區，住處離常塞車的交通要道南環路不到卅公尺。她在短短不到三年內就醫近卅次，且生前哮喘反覆發作，於二○一三年二月離世。

驗屍官巴洛十六日在結論時表示，空氣汙染顯著誘發並加劇艾拉哮喘，她一直暴露在超過世界衛生組織（ＷＨＯ）標準的二氧化氮和空氣微粒中。

巴洛結論稱：「艾拉暴露環境的二氧化氮和空氣微粒主要來源是交通排放。」

ＷＨＯ指出，空氣汙染造成的影響估計每年導致全球約七百萬人死亡，導致艾拉死亡的周圍環境空氣汙染，「估計每年使四百廿萬人死於中風、心臟病、肺癌和慢性呼吸道疾病」。

由於判決結果使空氣汙染和特定死亡案例直接相關，法律和衛生專家讚揚十六日判決是英國和其他國家的里程碑。聯合國環境規劃署去年寫道，若相關當局宣布，艾拉死因是空氣汙染，這將是「空氣汙染首度明確和某人死亡有關」。

在二○一四年，艾拉的首度驗屍報告認定，她死於急性呼吸道症候群。但法庭去年推翻這項判決，巴洛在十六日裁定艾拉「因過度暴露於空氣汙染，誘發哮喘死亡」。