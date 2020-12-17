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路透：非盟監視器畫面 疑遭中國駭客竊取

中央社華盛頓16日綜合外電報導
在日本網路研究人員通報下，非洲聯盟的技術人員發現，一群疑似中國駭客入侵行政大樓附屬建物地下室的一系列伺服器，偷偷竊取位於衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）的非洲聯盟占地廣闊總部的監視影像。路透
在日本網路研究人員通報下，非洲聯盟的技術人員發現，一群疑似中國駭客入侵行政大樓附屬建物地下室的一系列伺服器，偷偷竊取位於衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）的非洲聯盟占地廣闊總部的監視影像。路透

外交官們今年稍早聚集在非洲聯盟（AU）總部為年度領導人峰會做準備時，這個國際組織的員工卻發現一件令人不安的事情，有人從他們的監視錄影系統竊取畫面。

在日本網路研究人員通報下，非洲聯盟的技術人員發現，一群疑似中國駭客入侵行政大樓附屬建物地下室的一系列伺服器，偷偷竊取位於衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）的非洲聯盟占地廣闊總部的監視影像。

根據路透社審視的5頁內部備忘錄，這項資安漏洞是由一個名為「青銅主席」（Bronze President）的中國駭客組織所為，受影響攝影機涵蓋「非洲聯盟辦公室、停車場、走廊與會議室」。

備忘錄說：「我們無法估計被盜取的資料數量與價值。」內文並說，儘管非盟技術人員設法中斷數據流，但駭客能夠輕易重新取得優勢。

備忘錄又說：「要防範再次攻擊，我們仍力有未逮。」

今年1月底草擬並分發給高級官員的這項警訊，讓世人得以一窺世界強權如何在這個非洲大陸最重要的泛非組織爭奪影響力與能見度。

針對北京著手滿足非盟的需求，部分美國和歐洲官員已表達憂慮，這是整個非洲轉變的一部分，中國已成為非洲大陸的最大債權國。中國工人於2012年建造了非盟的新會議中心，而中國技術人員至今仍在協助維護該組織的數位基礎設施。

中國駐非盟代表團在一封電子郵件中說，「非盟方面沒有提到被駭客入侵」，並稱非洲和中國是「好朋友、夥伴和兄弟」。電郵又說：「我們絕不會干涉非洲的內部事務，也不會做任何損害非洲方面利益的事情。」

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