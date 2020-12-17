加拿大這一行業者歡呼：2020年生意歷來最旺

今年美國人對聖誕樹需求激增，讓加拿大樹木農場生意興旺。此為示意圖。路透

2020年對世界各地許許多多商家而言，都是不堪回首的一年。但在年底慶祝派對和度假活動紛告取消之際，有件東西對美國 人來說絕不可少：聖誕樹。這也給聖誕樹農場經營者歡慶的理由。

紐約時報 報導，美國消費者正大買樹木，使供應這些聖誕樹的農場供不應求。例如，需求激增，就讓魁北克East Hereford樹木農場Plantations Réal Beloin訂單接到手軟。

這家聖誕樹農場公司副總裁Thierry Beloin說：「我從未見過這種事。」

這個占地530英畝（214.48萬平方公尺）的農場早在8月就賣光所有的樹木，接下來就忙著出貨給客戶，直到12月3日才把最後一批貨運到美國。

Plantations Réal Beloin是家族企業，負責人Réal Beloin在1981年把父親經營的酪農場轉變成聖誕樹農場。他說：「我受夠乳牛了！」

加拿大 總計約有1500座聖誕樹農場，整個產業規模達1.08億美元。約半數的加拿大樹木跨境銷往美國。

Plantations Réal Beloin種植的樹銷往美國七個州和加拿大三個省，其他出口市場還遠至杜拜和南美洲。該農場通常對紐約市一帶的店家銷售約2.5萬棵樹。

今年需求暴增，該農場得以調漲售價10%。

Thierry Beloin說：「身為聖誕樹農，今年是我見過生意最好的一年。無庸置疑 ，我們的樹全部銷售一空。」