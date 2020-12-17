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拿坡里聖血「無法液化」 信徒擔憂恐是來年惡兆

編譯張君堯／即時報導
義大利拿坡里大教堂內，存放著聖雅納略的血液，信眾相信聖血只要在每年三次的儀式中順利液化，來年就會風調雨順，不料16日取出後竟未液化，信徒擔心是來年惡兆。路透
義大利拿坡里大教堂內，存放著聖雅納略的血液，信眾相信聖血只要在每年三次的儀式中順利液化，來年就會風調雨順，不料16日取出後竟未液化，信徒擔心是來年惡兆。路透

義大利拿坡里大教堂內存放著前主教聖雅納略（San Gennaro）的血液，每年會取出觀察是否液化，象徵來年的運勢，不料本周取出後竟遲遲未液化，讓信徒擔憂這代表未來會發生災難。

聖雅納略是拿坡里當地的守護聖人，曾於西元三世紀擔任貝內文托（Benevento）的主教，殉教後他的骨頭和鮮血至今仍保存於拿坡里大教堂作為文物。

自西元1389年起，每年5月的第一個周六、9月19日與12月16日，教堂都會將「聖血」容器取出，讓信眾見證凝固的「聖血」液化，被稱作「聖血奇蹟」，是當地每年重要的宗教活動。

不料聖血於今年5月和9月順利液化後，16日上午取出時卻保持固態，修道院長迪葛雷高里歐（Vincenzo De Gregorio）表示，聖血取出後一直未能液化，儘管當天早上祈禱了幾個小時，並於下午進行特別彌撒，但聖血仍保持原樣，當地信眾擔憂這是災難將至的預兆。

儘管教會從未承認，當地信眾普遍仍相信聖血只要在每年三次的儀式中順利液化，來年就會風調雨順、無災無難，反之若未液化，則被視為是戰爭、飢荒、疾病或其他災難的預兆。

最著名的例子是1939年，當時聖血皆未液化，同年爆發第二次世界大戰；1980年則是義大利南部發生芮氏規模6.9的伊爾皮尼亞大地震（Irpinia earthquake）。最近一次則是2016年12月，當時也引發各種有關2017年的臆測。

面對信徒的擔憂，拿坡里市的樞機主教塞佩（Crescenzio Sepe）呼籲不要過於沮喪，並強調當奇蹟未發生時，更應對聖雅納略作出真正深刻的奉獻，並以他的名義團結在一起面對困難。

自西元1389年起，每年5月的第一個周六、9月19日與12月16日，教堂都會將容...
自西元1389年起，每年5月的第一個周六、9月19日與12月16日，教堂都會將容器取出，讓信眾見證凝固的聖血液化，被稱作「聖血奇蹟」，是當地每年重要的宗教活動。路透

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