太女權？巴黎市政府女官占近7成被罰錢

巴黎首位女性市長伊妲戈率領的市府，因女性閣員比例過高遭罰款。(取材自The Guardian推特)

巴黎市政府近日遭中央政府開罰九萬歐元（約10.9萬美元 ），理由竟是市府高層有69％官員為女性，已違反法國的性別平等法。巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）批評這項裁定「不公」且「荒唐」，並稱會繼續任命女性高官。

綜合媒體報導，伊達戈14日在市議會說，「我很開心地宣布，我們因為市府的任命『太過女性主義』而被罰款。」表示會跟其他女幕僚自掏腰包，合力支付罰款；但也批評「這明顯是荒唐、不公平、不負責任且危險的決定。」伊達戈強調，「我們需要以果斷、有力的方式改善婦女地位，法國在這方面仍處於落後。」

據報導，巴黎市政府2018年間任命11名女性和5名男性擔任市府高階職務，相當於管理層中69％官員為女性。法國公共服務部祭出罰款，理由是巴黎市政府違反2013年起落實的性別平等條款。

據法國政府2013年通過的性平條款，明訂地方政府任命管理級別的公職人員時，任何一種性別最多只可占總人數的60%。但巴黎市府2018年新任命的16名主管中，男性比例僅略超總人數30%，因此遭銓敘當局處以追溯性罰款。

法國公共服務部女性部長德蒙夏琳（Amelie de Montchalin）也證實開罰一事，並稱相關規定目前已經廢除，但因為巴黎市府是在法令廢除前違法，因此仍須依法開罰。德蒙夏琳說，希望這筆罰款能用於提升女性擔任公職的地位。目前，巴黎市政府高級官員中約有47％為女性。

為了推動政治場域的性別平權，多國政府均有設立婦女保障名額或「性別比例原則」（任一性別不得少於一定比例），其立法宗旨原通常是為了降低女性進入政府高層的難度、確保傳統上較弱勢的女性能更多地參與政治決策，