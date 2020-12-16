開發新冠肺炎疫苗 日本大藥廠進入臨床實驗

日本 鹽野義製藥公司所開發的新冠肺炎 疫苗，今天開始進入臨床實驗，這是首家日本大型製藥公司進行新冠肺炎臨床實驗，計劃2021年底前疫苗產能可達逾3000萬人份。

日本經濟新聞報導，鹽野義（位於大阪市）計劃針對逾200名成人進行2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗臨床實驗。今天起進行第1、2階段的臨床實驗，將以3週的間隔對受驗者接種疫苗，共接種2次，檢視接種後一年之內的抗體保有狀況等。

臨床實驗的第一階段是確認安全性；第二階段是確認適當的用量和抗體的有效性，目前還沒確定臨床實驗的結束期，但預料臨床實驗的數據資料可在2021年2月底後陸續取得，最終階段的臨床實驗，將與厚生勞動省等協商。

鹽野義所開發的是「重組蛋白疫苗」，將善用其子公司UMN生物製藥公司所擁有的桿狀病毒表現載體系統（BEVS）基因重組技術。BEVS已被運用於流感疫苗 等，可快速生產更安全有效的HA抗原蛋白，縮短新疫苗開發時間。

有關重組蛋白疫苗，美國的生技公司諾瓦瓦克斯（Novavax）、法國藥廠賽諾菲（Sanofi）等都利用此進行臨床實驗。

日本國內企業當中，源自大阪大學的日本製藥新創企業AnGes於今年6月首度進行新冠肺炎疫苗的臨床實驗，這是日本最早進行新冠肺炎疫苗的臨床實驗。

AnGes目前以500名成人為對象實施第2階段的臨床實驗，預計2021年以後在海內外進行最後階段的臨床實驗。