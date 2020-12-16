不爽美國制裁 厄多安砲轟：公然襲擊土耳其主權

美國因土耳其採購俄羅斯飛彈系統而祭出制裁，土耳其總統厄多安(今天表示，美國制裁是「公然襲擊」土耳其主權。美聯社

美國 因土耳其採購俄羅斯 飛彈系統而祭出制裁，土耳其總統厄多安今天表示，美國制裁是「公然襲擊」土耳其主權。

親政府的「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，厄多安（Recep Tayyip Erdogan）今天以視訊方式出席一場道路完工啟用儀式時指出：「這算哪門子同盟？此一決定是對我們主權的公然襲擊。」

他批評美方雙重標準，強調土耳其是第一個遭到華府 援引其「以制裁反制美國敵人法案」（CAATSA）制裁的北大西洋公約組織（NATO）盟國。

美國國會2017年通過CAATSA，授權政府可針對任何被視為傷害美國利益的「重大交易」進行制裁。另一北約成員希臘部署俄製S-300系統卻未遭質疑，讓安卡拉不滿。

厄多安今天說，美方制裁想要讓土耳其國防工業仰人鼻息，但是安卡拉下定決心提振其國防工業到最頂端。他表示：「在此一制裁決定之後，我們會加快腳步建立國防工業，使其在各領域都領先全球。」

他強調，土耳其「沒有在怕」，而且還會加倍努力精進產業使其完全自主。厄多安說：「我們會堅決地繼續打擊恐怖主義、展開跨境軍事行動並且出口國防工業產品。土耳其已經超過會受到這類制裁禁錮的程度了。」

厄多安坦承，美方制裁會對土耳其帶來困難，但是「任何問題都有打開大門的解決之道」。

土耳其向俄羅斯採購的S-400防空飛彈系統去年7月交運後，華府與安卡拉嚴重失和，不過川普政府延遲制裁長達數月之久。土耳其10月間對S-400系統進行測試，引發美國國會反彈，要求依照CAATSA對土耳其實施制裁。

美方14日公布的制裁鎖定土耳其軍事採購機構國防工業總署（Presidency of Defence Industries），以及署長狄米爾（Ismail Demir）和另外3名高階官員，凍結4名官員在美國司法管轄範圍內可能擁有的資產並且禁止他們入境，也不再對國防工業總署核發出口許可、不得批准貸款和信貸。