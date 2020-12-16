宅配包裹老被偷 「鏟屎官」裝整箱貓大便報復小偷

加拿大女子普林格受夠宅配包裹老是不翼而飛，近日將一整箱貓大便放在家門口要惡整竊賊，結果小偷不到一小時就上門，帶著裝滿貓大便的紙箱揚長而去。畫面翻攝：The Sun

加拿大 一名女子受夠電商 宅配包裹老是不翼而飛，近日親自動手復仇，將一整箱貓大便放在家門口給竊賊偷，結果小偷不到一小時就上門，帶著裝滿貓大便的紙箱揚長而去，也沒注意到自己被智慧門鈴拍個一清二楚。

這起事件發生在加國安大略省的漢彌爾頓（Hamilton, Ontario），當事人普林格（Laurie Pringle）過去三年一直碰到小偷偷走物流司機放在家門口的宅配包裹。一日清理貓砂盆時，她突然想到乾脆用貓大便惡整小偷，同時還能看清楚對方的真面目。

普林格隨後找來一個空的亞馬遜 紙箱，裝滿貓大便後重新封好，然後就放在門口。她當時不知道，小偷40分鐘後就登門偷包裹，更完全不在乎箱內傳出的異味，直接一臉若無其事地離去。

普林格受訪時指出，她家位於非常繁忙的市中心街道旁，大門差不多就正對著人行道，宅配包裹被偷過好幾次，因此她只要在亞馬遜買東西，都會特別要求物流司機要按智慧門鈴，但總有司機把包裹放著就走，讓小偷常常有了可趁之機。

除報警處理外，普林格也將小偷擷圖上傳鄰里App，有人一眼就認出此人根本慣竊，也曾偷走自己的宅配包裹。她還將裝滿貓大便的紙箱照片貼上Reddit論壇，獲得網友大力點讚，有人更出主意，覺得她可再裝滿一整箱蜘蛛、蠍子或飛天大蟑螂給小偷「驚喜」，但警方指惡整小偷其實不是好主意，可能導致身分曝光，反過來招致報復。