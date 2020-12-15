涉強迫未成年女性賣淫 時尚大亨納加德被捕

納加德國際集團在北美擁有170多家零售商店。(路透)

又一重量級大亨淫魔因涉及嚴重性犯罪落網。加拿大 當局14日依美加引渡條約逮捕現年79歲的北美時尚大亨彼得．納加德（Peter Nygard）。紐約聯邦檢察官以九項罪名起訴納加德，指控他過去25年來在美國 、加拿大和巴哈馬等地強迫數十名女性賣淫，多位女性受害時仍未成年。

納加德14日在曼尼托巴省溫尼伯(Winnipeg, Manitoba)被捕，正等待出庭。總計57名女子對他提出集體訴訟，其中包括18名加拿大人在內；原告同聲指控納加德以暴力、恐嚇、欺詐、賄賂、利用公司員工誘騙受害者，數十年來始終逍遙法外。

美國檢察官辦公室發布新聞稿指出，納加德被控在美國、加拿大及巴哈馬等地有「長達數十年犯罪行為」，「利用其集團影響力、旗下員工和金錢等資源，招募和留住成年和未成年女性受害者，逞其獸慾，並為友人和商業夥伴提供性服務。」

2月份，十名女性在紐約市 提起訴訟，指控納加德引誘她們參加派對、用毒品或酒精將她們迷昏、灌醉，然後強暴她們，後來她們被迫在他巴哈馬處所賣淫。其中多位原告表示，自己遭強暴並被迫賣淫時年僅14、15歲。聯邦調查局(FBI)和紐約警方在她們提控後，曾掃蕩納加德的紐約曼哈頓辦公室。

納加德最早是在1967年於温尼伯自創時装公司「納加德國際集團」(Nygard International)，在世界各地都有商店出售該品牌。但在警方那次行動後，納加德已卸下納加德國際集團董事長職務，並該集團。

集體訴訟中聲稱，納加德舉辦「寵溺派對」以提供毒品和酒精聚集年輕女性，他的公司數據庫裡留有7500多名潛在受害者姓名。

原告在訴訟中指稱，她們的護照在飛到巴哈馬後就被人沒收，納加德在考慮放走任何人之前，會希望那人和他來場性行為。

納加德國際集團一開始在溫尼伯起家時是運動服製造商，後來發展成女裝業巨頭。根據其官網，它在北美擁有170多家零售商店。