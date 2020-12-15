巴西疫苗接種計畫 醫界批雜亂無章

圖為巴西政府3日收到購自中國的疫苗。(美聯社)

巴西衛生部宣布的全國2019冠狀病毒疾病疫苗 接種計畫，被醫學界指為「亂無章法」。巴西集體健康協會今天致函聯邦最高法院，要求衛生部提出一個完整、真實且正確的計畫。

巴西聯邦政府 11日向最高法院提交2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）全國免疫計畫，巴西集體健康協會（Abrasco）指出，從技術科學的角度來看，這項計畫不真實，且不能有效遏制疫情，有許多未盡詳實和錯誤的地方，一旦實施，聯邦政府應獨自負起責任。

協會呼籲衛生部盡快提出真正、完整和詳細的全國免疫指導計畫，且將所有國家衛生監測局（Anvisa）認證有效和安全的藥物和疫苗列入計畫中，例如英國牛津大學（Oxford）和藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）與里約克魯茲基金會（Fiocruz），以及中國北京 科興生物製品公司（Sinovac）和聖保羅布坦坦研究所（Instituto Butantan）分別在巴西合作研發的疫苗。

協會致函最高法院內容的另一要點指出，衛生部與協會任命的專業人員之間為協助擬定2019冠狀病毒疾病全國免疫計畫而舉行的談話內容不客觀，且因整體討論模式模稜兩可，不容許開放的對話，並時時要求保密，不符合有效合作的做法，使專業人員難以實際參與。

巴西聯邦政府11日向最高法院提交的2019冠狀病毒疾病全國免疫計畫，預定提供1.08億劑疫苗，分4階段，為逾5100萬包括醫護人員和老年人等優先群體民眾接種，但未說明開始接種疫苗的日期。

衛生部今天告訴最高法院，政府計畫在國家衛生監測局註冊或批准使用疫苗，並取得第一批疫苗後，五天內開始對民眾接種。

衛生部還指出，巴西的疫苗接種計畫應在16個月完成，4個月為所有優先群體接種疫苗，之後12個月為一般群眾接種疫苗。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）一直反對2019冠狀病毒疾病疫苗，今天他與支持政府的國會議員開會後，建議國會通過讓未來接受疫苗接種的人簽署一份同意書，在疫苗產生任何副作用的情況下，免除政府的責任，再次引發爭議。

國家免疫規劃協調員、流行病學家（Carla Domingues）指出，這類同意書只用於臨床研究階段，研究人員還不知道產品的安全性；而已經過第三階段研究的疫苗，已經證明其質量、安全性和有效性，沒有理由要求民眾簽同意書。