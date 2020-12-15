2020年全球274記者入獄創新高 中國最多

2020年全球入獄的記者達到274人，創下新高紀錄。圖為香港蘋果日報創辦人黎智英遭指控勾結外國勢力被捕。(美聯社)

紐約非營利組織「保護記者委員會」今天表示，由於部分國家的政府打壓2019冠狀病毒疾病疫情 報導，或試圖壓下內亂相關新聞，2020年全球入獄的記者達到274人，創下新高紀錄。

路透社報導，保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）發布報告說，截至12月1日，全球至少有274名記者入獄，是委員會從1990年代初期開始蒐集數據以來的最多人數，比去年的至少250人還高。

保護記者委員會指出，採訪抗議與政治緊張事件是許多記者被捕的原因，中國、土耳其、埃及和沙烏地阿拉伯逮捕的記者人數最多。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間，獨裁領導人試圖透過逮捕記者控制媒體報導。根據報告，至少有2名記者在被監禁時染疫病故。

保護記者委員會執行主任賽門（Joel Simon）在聲明中說：「全球疫情肆虐期間，入獄的記者人數還創下紀錄新高，真是駭人聽聞。」

報告指出，入獄記者人數創下新高，主要是因為全球沒有領袖帶頭維護民主價值，特別是美國 總統川普攻擊媒體，讓獨裁者能合理化打壓國內記者報導的行徑。

保護記者委員會表示，2020年全球有34名記者因為報導「假新聞」而入獄，去年則有31人。

保護記者委員會說，截至12月1日，在美國沒有記者入獄，但今年有110名記者被逮捕或受到刑事指控，其中有許多人報導了反對警察 暴力的示威活動。