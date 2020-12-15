LGBTI權益漸抬頭 全球仍有69國視同性戀為犯罪

社運人士15日表示，儘管全球同志權益已有長足進展，仍有69個聯合國成員國仍繼續將同志間合意性行為視為犯罪，其中有6國會將同性戀者處以死刑。（Pixabay）

社運人士今天表示，儘管全球同志權益已有長足進展，數十個國家仍將兩廂情願的同性性行為視為犯罪，其中有六國會將同性戀者處以死刑。

法新社報導，國際男女同志協會（ILGA）的新研究發現，全球同性戀、雙性戀、跨性別及雙性人等多元性別者（LGBTI）人士在獲得法律保障方面「進展顯著」。

這個組織說，即便是在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行這段對LGBTI和其他少數族群帶來額外重大挑戰期間，「依然出現正面發展」。

根據ILGA研究，儘管這類趨勢正逐漸為人所接受，但有69個聯合國 成員國仍繼續將同志間合意性行為視為犯罪，ILGA證實有34個國家在過去5年積極執行相關法律。

ILGA研究警告，實際數字可能「遠高於此」。

ILGA研究協調員和研究主筆孟迪斯（Lucas Ramon Mendos）在聲明中說，位於非洲中西部的加彭共和國修正2019年法律中一項認定同性戀有罪的條文後，把同性性行為視為有罪的國家比去年少了一國。

孟迪斯說：「無論法律中是否有這類條款，只要被懷疑與同性別者發生性關係，隨時可能遭舉報和逮捕。」

他說：「法院積極起訴並判處他們入獄服刑、公開鞭刑，甚至死刑。」

在汶萊、伊朗 、茅利塔尼亞、沙烏地阿拉伯 、葉門和奈及利亞北部12省，法律規定同性間的合意性行為可處死刑。